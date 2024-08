1/4 Zwanzig Jahre lang war Antonio Riano untergetaucht.

Am 19. Dezember 2004 schoss der damals 52-jährige Antonio Riano dem 25-jährigen Benjamin Becarra vor einer Bar in Hamilton in den USA ins Gesicht. Die Tatwaffe wurde, wie ein amerikanischer Fernsehsender berichtete, zehn Tage nach dem Gewaltakt in einem geheimen Fach unter Rianos Küchenboden sichergestellt. Riano konnte flüchten.

Seither fehlte von dem Schützen jede Spur. Im Jahr 2005 flimmerte sein Gesicht in der amerikanischen TV-Serie «Americas Most Wanted» über die Bildschirme und wurde unter anderem «El diablo» also «der Teufel» genannt. Gefasst wurde Riano nicht.

Gesuchter Verbrecher arbeitete als Polizist

Wie der US Marshals Service mitteilte, konnte der Gesuchte nun endlich festgenommen werden. Zwanzig Jahre lang war Riano unauffindbar. Umso kurioser ist der Inhalt einer Pressemitteilung des US Marshals Service: «Als Riano in Mexiko verhaftet wurde, stellte sich heraus, dass er als örtlicher Polizist arbeitete», so der Wortlaut. Er habe nur den Menschen in Mexiko, seinem Heimatland, helfen wollen, sagte Riano bei seiner Ankunft in den USA gegenüber dem Sender CBS.

Die Verhaftung verdanke man dem kontinuierlichen Informationsaustausch zwischen den Behörden und der «Entschlossenheit der Ermittler», die diesen Fall nicht haben aufgeben wollen, heisst es in der Pressemitteilung weiter.

Gemäss dem Newssender NBC war der ermordete Becarra der Ex-Freund von Rianos damaliger Freundin Stephanie Richardson. Sie schildert im Interview, wie sie von der Festnahme erfahren habe. «Ich habe die Neuigkeit auf meinem Telefon gesehen und bin augenblicklich umgefallen». Benjamin sei ein liebevoller Mensch gewesen. Sie nahm an der ersten Verhandlung vor Gericht teil, um Becarras Familie zu vertreten und ihm Gerechtigkeit zukommen zu lassen.

Flüchtiger über Facebook aufgespürt

Chefermittler Paul Newton und sein Team nahmen die aktive Suche nach Riano erst diesen Januar wieder auf, nachdem der Fall 2006 zum «Cold Case» wurde. Newtons Team spürte den Flüchtigen schlussendlich über Facebook auf. Newton erklärt, dass Riano seine Frau und seine drei Kinder, die noch immer in Hamilton leben, vor zwanzig Jahren verlassen habe.

Er wurde von Mexiko-City nach Cincinnati geflogen und anschliessend im Gefängnis von Butler County untergebracht. Vor Gericht muss sich R. wegen Mordes und schwerer Körperverletzung verantworten.