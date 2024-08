1/4 Kurz nachdem diese Aufnahmen entstanden, tötete Andy C. seine Freundin.

Auf den ersten Blick wirkt alles ganz normal. Zoey H.* (†25) und ihr Freund Andy C.* (26) kommen gerade vom Supermarkt und tragen ihre Einkäufe ins Haus in Seattle. Nichts deutet auf ein Verbrechen hin. Warum auch: Die junge Frau war extra für das Wochenende vorbeigekommen.

Es sollten ein paar schöne Tage zu zweit werden. Doch kurz darauf geschieht Furchtbares. Der 26-Jährige tötet seine Freundin, als sie in der Badewanne sitzt. Er würgte und drückte sie anschliessend unter Wasser, wie er laut der Staatsanwaltschaft von King County in einem Geständnis sagte.

Freunde brachten ihn ins Spital

Die Autopsie ergab, dass Zoey H. auch stumpfe Gewalteinwirkungen am Kopf, Gesicht, Hals, Brustkorb und an den Gliedmassen erlitt. Eine Überwachungskamera der Nachbarn zeigte, wie Andy C. und Zoey H. am 9. August mit Einkäufen in das Reihenhaus gingen.

Am nächsten Tag verliess C. allein das Haus und zog etwas unter seinem Shirt hervor, das in ein Handtuch gewickelt zu sein schien, berichtete der US-Sender Fox 13. Später brachten ihn Freunde ins Spital, weil er sich seltsam und verwirrend verhielt, so die Staatsanwälte.

Polizei und Feuerwehr entdeckten die Leiche von Zoey H. am 10. August in der überfluteten Wohnung von Andy C., nachdem Nachbarn gemeldet hatten, dass Wasser aus der Wohnung strömte. C. wurde am Sonntag im Spital festgenommen, nachdem er angeblich die Brüste einer Krankenschwester begrapscht und versucht hatte, «ihren Kopf nach unten zu ziehen, indem er sie am Hinterkopf packte».

Anklage wegen Mordes

Im Spital sagte C. der Polizei, er habe Drogen genommen und mit seiner Freundin Marihuana geraucht. Er gab an, sich daran zu erinnern, sie gewürgt, ihr den Hals umgedreht und sie in der Badewanne unter Wasser gedrückt zu haben. Er dachte, er habe ihr das Genick gebrochen und erinnerte sich, dass sie aus der Nase blutete. C. sagte den Behörden, er sei seit Januar mit H. zusammen und sie sei gerade aus Hawaii angereist, wo sie beide auf dieselbe High School gingen. C. wurde wegen Mordes angeklagt.

Werbung

Die genauen Hintergründe des Verbrechens werden nun untersucht. Besonders, wieso C. seine Freundin angriff und tötete, ist unklar.

* Namen bekannt