Zum Tode Verurteilter sass zu Unrecht im US-Knast – fast 50 Jahre

Ein Mann sass zu Unrecht im Gefängnis in den USA – fast 50 Jahre. Dafür hat nun Schmerzensgeld erhalten, und zwar umgerechnet in Höhe von 6,2 Millionen Franken.

1/2 Er kann endlich leben: Glynn Simmons freut sich als freier Mann vor dem Gerichtsgebäude.

AFP Agence France Presse

Fast 50 Jahren unschuldig im Gefängnis: In den USA erhält ein zu Unrecht wegen Mordes verurteilter Schwarzer ein Jahr nach seiner Freilassung eine Entschädigung in Millionenhöhe. Wie aus behördlichen Dokumenten hervorgeht, stimmten die Stadtverordneten von Edmond im Bundesstaat Oklahoma am Montag für einen entsprechenden Vergleich mit Glynn Simmons in Höhe von 7,15 Millionen Dollar (rund 6,2 Millionen Franken). Simmons' Anwälte sprachen von einer «Teil-Einigung» und erklärten, der Rechtsstreit sei damit noch nicht beigelegt.

Simmons und ein weiterer Verdächtiger waren 1975 zum Tode verurteilt worden, weil sie angeblich im Jahr zuvor einen 30-jährigen Angestellten eines Spirituosengeschäfts bei einem Raubüberfall in Edmond ermordet hatten. Ihre Strafen wurden später in lebenslange Haft umgewandelt.

Zweifel an der Zuverlässigkeit

Die Verurteilung der beiden Männer basierte ausschliesslich auf der Zeugenaussage einer Jugendlichen, die bei dem Raubüberfall eine Schussverletzung am Kopf erlitten, aber überlebt hatte. Die Angeklagten selbst hatten vor Gericht ausgesagt, dass sie zum Zeitpunkt des Mordes gar nicht in Oklahoma waren.

Die Zeugin hatte die beiden Verdächtigen angeblich bei einer polizeilichen Gegenüberstellung erkannt. Eine spätere Untersuchung schürte jedoch erhebliche Zweifel an der Zuverlässigkeit ihrer Angaben.

«Was getan wurde, kann nicht ungeschehen gemacht werden»

Während Simmons' Mitangeklagter Don Roberts 2008 aus dem Gefängnis entlassen wurde, kam Simmons erst im vergangenen Jahr frei – nach 48 Jahren, einem Monat und 18 Tagen hinter Gittern. Damit hat der mittlerweile 71-Jährige laut dem Nationalen Register für Freilassungen mehr Zeit im Gefängnis zugebracht als jeder andere Häftling in der US-Geschichte.

Eine Bezirksrichterin hatte das Fehlurteil gegen Simmons im Juli vergangenen Jahres aufgehoben, im Dezember 2023 wurde er offiziell rehabilitiert. «Auf diesen Tag haben wir lange, lange gewartet», sagte Simmons damals nach seinem Freispruch. «Was getan wurde, kann nicht ungeschehen gemacht werden, aber es könnte Rechenschaftspflicht geben.»

«Tragische Zeitspanne im Gefängnis»

Ein Sprecher der Stadt Edmond lehnte eine Stellungnahme zu dem nun geschlossenen Vergleich auf Nachfrage ab. Die Anwälte von Simmons erklärten jedoch, die Zahlung entspreche einer «Teil-Einigung» im Zusammenhang mit Simmons' Klage «gegen die Städte und die Polizei, die Beweise gefälscht haben, um ihm einen Mord anzuhängen».

Ihr zu Unrecht verurteilter Mandant habe «eine tragische Zeitspanne im Gefängnis verbracht für ein Verbrechen, das er nicht begangen hat», sagte seine Anwältin Elizabeth Wang. «Obwohl er diese Zeit nie wieder zurückbekommen wird, ermöglicht ihm dieser Vergleich mit Edmond, nach vorne zu schauen und zugleich weiterhin seine Ansprüche geltend zu machen» – gegen Oklahoma City und einen leitenden Polizeibeamten.

In den USA werden immer wieder schwerwiegende Fehlurteile verhängt. Betroffen sind oft Angehörige von Minderheiten wie Afroamerikaner, die sich häufig keine guten Anwälte leisten können. Kritiker sehen einen systemischen Rassismus im US-Justizsystem.