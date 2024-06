Horror in den USA: Weil ihr Mitbewohner nicht so viel von Sauberkeit und Ordnung hielt, griff eine Frau zur Waffe und tötete ihn.

Wahnsinnstat in den USA

Wahnsinnstat in den USA

Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

1/2 Drehte wegen Unordentlichkeit durch und tötete ihren Mitbewohner: Patricia W. wird wegen Mord angeklagt.

Johannes Hillig Redaktor News

Fatale Unordentlichkeit. Nachbarn im Tampa Bay-Stadtteil Ybor Heights hatten die Polizei alarmiert, als sie Schüsse von nebenan hörten. Nach dem Eintreffen fanden die Cops einen schwer verletzten Mann in einer Blutlache im Vorgarten. Laut Behörden lebte der Mann in dem Haus und wurde von seiner Mitbewohnerin (†71) erschossen, «weil er nicht aufräumen wollte».

Laut Anklageschrift hatte sich Patricia W.* mit ihrem Opfer gestritten, wie US-Medien berichten. Sie war explodiert, weil ihr Mit-Mieter immer unordentlich war. Der tödliche Fehler des Mannes: Er ignorierte das Schimpfen der alten Dame, ging aus dem Haus und knallte die Haustür hinter sich zu.

Ihr wird der Prozess wegen Mord gemacht

Worauf W. laut Polizei durchdrehte: «Sie hat ihre Waffe aus ihrem Schlafzimmer geholt, ist aus dem Haus heraus gelaufen und hat ihrem Opfer mehrere Male in die Brust geschossen.» Der Mann starb später in der Notaufnahme an seinen Schussverletzungen.

Dafür soll die rüstige Rentnerin wegen vorsätzlichen Mordes der Prozess gemacht werden. Sie sitzt ohne die Möglichkeit auf Kaution in Untersuchungshaft.

* Name bekannt