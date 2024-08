Studentin (†25) getötet – Mordfall nach 44 Jahren gelöst

1/4 1980 wurde die Leiche der 25-jährigen Studentin Susan Leigh Wolfe in einer Gasse in Austin in den USA gefunden.

Vor 44 Jahren, am 9. Januar 1980, wurde die Leiche der 25-jährigen Krankenpflegestudentin Susan Leigh Wolfe in einer Gasse in Austin in den USA gefunden.

Ihr Körper wies Spuren einer Strangulierung auf – die Todesursache war eine Schusswunde im Kopf, so die Polizei. Bei der Autopsie fand ein Pathologe zudem Hinweise auf einen sexuellen Übergriff.

Am Abend davor hatte ein Zeuge beobachtet, wie ein Auto anhielt, der Fahrer ausstieg und die Studentin packte. Er zog ihr eine Jacke über den Kopf und zwang sie auf den Rücksitz. Am nächsten Morgen wurde ihre Leiche gefunden.

Jahrzehntelang verfolgten die Ermittler Dutzende von Spuren. Sie spürten mehrere Autos auf, die auf die Beschreibung des Zeugen passten. Die Polizei gab an, dass sie im Laufe der Jahre sechs Verdächtige befragt hat. Nie kamen sie aber zu einem Durchbruch – bis jetzt, wie ABC berichtet.

DNA überführt Brewer

Im April 2023 wurde Beweismaterial im Zusammenhang mit Wolfes sexuellem Übergriff an das Kriminallabor des «Texas Department of Public Safety» geschickt, wo ein männliches DNA-Profil erstellt wurde.

Das DNA-Profil gab die Polizei in die CODIS-Datenbank ein, in der sich lokale, staatliche und nationale Datenbanken mit DNA-Profilen von verurteilten Straftätern, ungelösten Tatortspuren und vermissten Personen befinden.

Haftbefehl wegen Mordes

Das DNA-Profil führte schliesslich zu einem Treffer mit Deck Brewer Jr. Praktisch für die Ermittler: Der 78-Jährige ist derzeit wegen anderer Vorwürfe in Massachusetts inhaftiert.

In einer kurzen Befragung mit der Polizei gab Brewer zu, zur Tatzeit in Austin und San Antonio gewesen zu sein. Er verlangte nach einem Anwalt, als er mit den DNA-Beweisen konfrontiert wurde. Ein Gericht in Austin erliess daraufhin am 14. August 2024 einen Haftbefehl gegen Brewer wegen Mordes.