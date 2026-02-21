DE
FR
Abonnieren

Mit Kriegsverbrechen geprahlt
Putin-General schickt Foto abgeschnittener Ohren an Ehefrau

Ein russischer General prahlte in Chats über grausame Kriegsverbrechen in der Ukraine. In einer Nachricht an seine Frau, schilderte er, wie er eine «Girlande» aus abgeschnittenen Ohren angefertigt hat.
Publiziert: 21:27 Uhr
|
Aktualisiert: 21:52 Uhr
Kommentieren
1/2
Roman Demurchijew soll auch in der umkämpften Region Donezk gedient haben.
Foto: Screenshot X

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Russischer General Roman Demurchijew prahlte über Kriegsverbrechen in der Ukraine
  • Er bot einen Gefangenen als «Geschenk» an und verübte Folter
  • Daten von 2022 bis 2024 belegen zahlreiche Gräueltaten der russischen Armee
War diese Zusammenfassung hilfreich?
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
RMS_Portrait_AUTOR_332.JPG
Janine EnderliRedaktorin News

Ein ranghoher, russischer General soll in privaten Nachrichten mit brutalen Kriegsverbrechen in der Ukraine geprahlt haben. Laut einem Bericht des US-finanzierten Senders Radio Free Europe/ Radio Libertyzeigen Chats und Audionachrichten, wie Roman Demurchijew über die Misshandlung und Tötung ukrainischer Kriegsgefangener sprach – sogar seine Frau war offenbar eingeweiht.

Die Investigativjournalisten des Senders erhielten mehrere Gigabytes an Daten, die zwischen 2022 und 2024 gesammelt wurden. Sie stammen von einer Quelle innerhalb der ukrainischen Streitkräfte. Die Analyse ergab erschreckende Einblicke in das Vorgehen der russischen Armee.

«Girlande» aus Ohren

Demurchijew, der mindestens bis Dezember 2024 als Vize-Kommandant der 20. russischen Gardearmee in der umkämpften Region Donezk diente, soll Fotos von abgeschnittenen menschlichen Ohren mit anderen Militärs und seiner Frau geteilt haben.

In einem Chat mit ihr habe er sich damit gebrüstet, eine «Girlande» aus diesen Ohren angefertigt zu haben. Ein weiteres Bild zeigt gefesselte ukrainische Gefangene, deren Köpfe in blutgetränkte Verbände gewickelt sind.

Mehr zum Ukraine-Krieg
Russischer Ex-General nimmt Putin auf Telegram auseinander
«Ein extrem dummes Ereignis»
Russischer Ex-General nimmt Putin auf Telegram auseinander
US-System Merops soll russische Angriffe abwehren
Mit Video
Nato-Test in Polen
US-Drohnenabwehr-System soll russische Angriffe abwehren
So gefährlich ist Putins neue nukleare Superwaffe
Mit Video
Marschflugkörper Burewestnik
So gefährlich ist Putins neue nukleare Superwaffe
Russland hat mehr Panzerfahrzeuge als vor dem Ukraine-Krieg
Laut Bericht
Russland hat mehr Panzerfahrzeuge als vor dem Ukraine-Krieg

Gefangenen als «Geschenk» angeboten

Zudem soll der Militär einem Kollegen ein Meme mit dem Spruch «Es ist kein Kriegsverbrechen, wenn es Spass gemacht hat» geschickt haben. 

In einer Audionachricht soll Demurchijew einem Offizier des russischen Geheimdienstes FSB einen Kriegsgefangenen als «Geschenk» angeboten haben. Dabei fragte er, ob er den Ukrainer «beseitigen» oder übergeben solle».

Demurchijew legt das Telefon auf

Die Journalisten identifizierten den Mann auf dem Foto als einen 42-jährigen Freiwilligen aus der Region Saporischschja, der später ausgetauscht wurde. Laut den Recherchen der Journalisten werden Angehörige von ukrainischen Kriegsgefangenen von den russischen Streitkräften erpresst, um sie zur Kooperation zu zwingen. Zudem dokumentierten sie Fälle, in denen sich ukrainische Soldaten ergeben hatten und dennoch hingerichtet wurden.

Radio Free Europe/ Radio Liberty versuchte, Demurchijew telefonisch mit den Vorwürfen zu konfrontieren. Der Generalmajor legte jedoch sofort auf, als er zu den Gräueltaten befragt wurde, und blockierte danach weitere Kontaktversuche. Seine derzeitige Position bleibt unbekannt.

Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen