Darum gehts Ukrainische Luftwaffe schiesst russischen Su-35-Kampfjet ab

Erster erfolgreicher Luftkampf gegen Su-35 für Ukraine

Die russische Suchoi Su-35 wird auch als «Super Flanker» bezeichnet. Kein Wunder: Der Kampfjet sind schnell, wendig und enorm gefährlich. Er gilt als eines der modernsten Kriegsflugzeuge Russlands. Wladimir Putin (72) lässt die Maschinen natürlich auch in der Ukraine einsetzen. Einer dieser Hightech-Jets soll das russische Militär verloren haben – und zwar in einem spektakulären Luftkampf.

Die ukrainische Luftwaffe hat am Samstagmorgen eine Su-35 abgeschossen, wie das ukrainische Militär auf Telegram mitteilte. «Heute Morgen, am 7. Juni 2025, wurde als Ergebnis einer erfolgreichen Operation der Luftwaffe Richtung Kursk ein russischer Su-35-Kampfjet abgeschossen.»

Russland hat sich bislang nicht geäussert

Die genauen Umstände sind unklar. Fakt ist: Bilder einer zerstörten Maschine machen gerade auf Telegram und X die Runde.

Ersten Berichten zufolge nutzte die Ukraine einen Kampfjet des amerikanischen Typs F-16.

Das Kampfflugzeug gehört zu den leistungsfähigsten Militärjets weltweit und kommt in mehr als zwei Dutzend Ländern zum Einsatz. Die Maschinen der US-Firma Lockheed können sowohl in der Luftverteidigung als auch gegen Ziele am Boden eingesetzt werden, also zum Zurückdrängen feindlicher Verbände. Die F-16 ist in der Lage, auch in extrem niedriger Höhe und bei jedem Wetter zu fliegen.

Bestätigt sind die Angaben zum Abschuss nicht. Russland hat sich dazu bislang nicht geäussert. Es wäre der erste erfolgreiche Luftkampf der Ukraine gegen eine Su-35. Schon in der Vergangenheit konnte die Ukraine Maschinen zerstören – jedoch nicht im direkten Kampf in der Luft, sondern per Luftabwehr.