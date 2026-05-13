DE
FR
Abonnieren
Hier steigt Trump aus der Air Force One aus
0:48
Staatsbesuch in China:Hier steigt Trump aus der Air Force One aus

Mit grosser Zeremonie
US-Präsident Trump in China gelandet

Donald Trump ist in Peking gelandet! Chinas Vizepräsident Han Zheng, 300 Jugendliche in Uniform und eine Militärkapelle begrüssten ihn. Xi Jinping wird ihn am Donnerstag offiziell empfangen.
Publiziert: vor 39 Minuten
|
Aktualisiert: vor 37 Minuten
Kommentieren
1/4
China heisst Donald Trump willkommen.
Foto: AP

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Donald Trump trifft in Peking ein, begrüsst von Vizepräsident Han Zheng
  • 300 Jugendliche und militärische Ehrenwache begleiten pompöse Ankunftszeremonie
  • US-Delegation umfasst Top-Manager, Ziel: Wirtschaftsdeals mit China
RMS_Portrait_AUTOR_519.JPG
Johannes HilligRedaktor News

Donald Trump ist in Peking angekommen – und erwartet wurde er mit einer Zeremonie voller Pomp und Prunk. Chinas Staatschef Xi Jinping unterstreicht die Bedeutung dieses Besuchs, indem er Vizepräsident Han Zheng als Leiter der Begrüssungsdelegation entsendet.

Han, der auch Trumps Amtseinführung im Januar 2017 besuchte, ist ein ehemaliges Mitglied des Ständigen Ausschusses des Politbüros, dem höchsten Entscheidungsgremium der Kommunistischen Partei Chinas.

Die Ankunft des US-Präsidenten wurde von hochrangigen Beamten begleitet, darunter der US-Botschafter in China, David Perdue, und sein chinesischer Amtskollege Xie Feng. Laut Angaben des Weissen Hauses war auch Ma Zhaoxu, der Exekutiv-Vizeaussenminister Chinas, vor Ort.

US-Manager reisen mit Trump nach China

Eine weitere Begrüssung boten 300 chinesische Jugendliche in blau-weissen Uniformen, die mit chinesischen Fahnen entlang des Rollfelds marschierten, sowie eine militärische Ehrenwache und eine Kapelle. Xi Jinping wird Trump am Donnerstag offiziell willkommen heissen.

Mehr zu Trump
Trump will Venezuela schlucken – 51. Bundesstaat!
Mit Video
Nächste Kampfansage
Trump will Venezuela einnehmen!
Mit diesen 3 Trümpfen drängt Xi Trump ins Abseits
Analyse
Treffen der Giganten
Xis Masterplan lässt Trump alt aussehen

US-Präsident Trump ist nicht allein unterwegs. Er nimmt auf seine China-Reise nicht nur Diplomaten und Minister mit, sondern auch eine auffällig handverlesene Runde aus Tech-, Finanz- und Industriebossen – ein Signal dafür, dass es bei Präsident Xi Jinping nicht nur um Geopolitik, sondern auch um Wirtschaftsdeals geht. Die Bosse wollen in Peking Türen öffnen, die für sie bisher verschlossen blieben. Oder Marktanteile im wichtigen Fernost-Markt verteidigen.

Unter den Bossen befinden sich Apple-Chef Tim Cook, Larry Fink, CEO BlackRock, Jensen Huang, CEO Nvidia, und Elon Musk, CEO Tesla.

Was sagst du dazu?
Meistgelesen
    Meistgelesen