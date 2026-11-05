Australischer Angler fängt Fisch – und wird Millionär

Der 26-jährige Matthew Maurice aus Darwin hat das geschafft, wovon viele Angler nur träumen können. Er zog einen prämierten Barramundi aus dem Wasser und wurde plötzlich Millionär. Mit seinem unerwarteten Gewinn ist er dabei nicht allein.

Darum gehts Matthew Maurice fing bei Darwin zufällig den Millionen-Barramundi, der im Rahmen eines Wettbewerbs markiert worden war

In den zwölf Jahren des Wettbewerbs gelang es bislang nur einem weiteren Angler, den Millionen-Fisch zu fangen

Weitere 100 Barramundis wurden mit 10'000 Dollar markiert

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Ein entspannter Feierabendausflug veränderte das Leben eines jungen Anglers. Am vergangenen Donnerstagabend angelte der Australier Matthew Maurice (26) gemeinsam mit seinem jüngeren Bruder am Corroboree Billabong, einem beliebten Angelspot östlich von Darwin. Dann geschah etwas Unglaubliches. «Ich sah den Fisch innerhalb der ersten zehn Sekunden springen und bemerkte sofort die rote Marke», erzählte Maurice dem Sender ABC.

Für den erfahrenen Angler war direkt klar, dass der Barramundi an seinem Haken Teil des regionalen «Million Dollar Fish»-Wettbewerbs war, bei dem Fische in mehreren Flüssen mit einer Gewinnsumme markiert und wieder ausgesetzt werden. 100 Barramundis tragen dabei jeweils den Gewinnwert von 10'000 australischen Dollar (rund 5700 Franken), einer wird mit dem Hauptgewinn von einer Million Dollar (rund 573'300 Franken) markiert.

«Ich bin ein Millionär, Mama»

«Das waren wahrscheinlich die stressigsten zwei Minuten meines Lebens», beschreibt der 26-Jährige die bangen Minuten, in denen er gegen den kräftigen, rund 80 Zentimeter grossen Raubfisch ankämpfte. Was Maurice zu diesem Zeitpunkt nicht wusste: Er hatte gerade den Hauptgewinn des Wettbewerbs – den Millionen-Fisch – an Bord seines Bootes gezogen.

Erst von den Organisatoren des Wettbewerbs erfuhr der 26-Jährige, welchen Glücksfang er gemacht hatte. Nur einem anderen Teilnehmer war es während der zwölfjährigen Geschichte des Wettbewerbs bislang gelungen, den Millionen-Fisch zu angeln. Nach den ersten Freudentränen rief Maurice direkt seine Eltern an. «Ich bin ein Millionär, Mama», sagte er am Telefon. Obwohl er vor Freude überwältigt war, plant Maurice, das Geld klug einzusetzen: «Ich werde mir wahrscheinlich ein Haus kaufen, Schulden abbezahlen und mir ein bisschen Luxus gönnen.»

Der 26-jährige Australier ist dabei nicht allein mit seinem aussergewöhnlichen Millionen-Fang. Immer wieder machen Menschen auf ganz unerwartete Weise und mit den kuriosesten Funden den grossen Gewinn.

Fischer legt 100-Millionen-Perle als «Glücksbringer» unters Bett

Ein philippinischer Fischer fand Anfang der 2000er-Jahre vor der Küste der Insel Palawan eine riesige, unregelmässig geformte Perle. Die rund 34 Kilogramm schwere und mehr als 60 Zentimeter lange Perle versteckte der Fischer über zehn Jahre lang als «Glücksbringer» unter seinem Bett, wie lokale Medien berichteten. Erst 2016 offenbarte sich der wahre Wert der Riesenperle, wie der «Guardian» berichtet. Der Mann zog in eine andere Region um und übergab die für den Transport zu schwere Perle seiner Tante, die als Tourismusbeauftragte in der lokalen Verwaltung arbeitete. Diese zog sofort Experten hinzu, die den Wert der Perle auf rund 100 Millionen US-Dollar (rund 81,7 Millionen Franken) schätzten!

Fischer zieht stinkenden Klumpen aus dem Meer – und wird Millionär

Im Jahr 2020 zog der thailändische Fischer Narong Phetcharaj an einem Strand in Surat Thani einen wachsartigen, übel riechenden Klumpen von über 30 Kilogramm aus dem Wasser. Doch es handelte sich nicht etwa um Abfall, sondern um Ambra – eine seltene Ausscheidung aus dem Verdauungstrakt von Pottwalen, die in der Luxusparfümindustrie als hochpreisiger Duftstoff-Fixierer heiss begehrt ist. Der Klumpen wurde auf einen Wert von rund 1,2 Millionen US-Dollar (rund 980'700 Franken) geschätzt – ein lebensverändernder Reichtum für den Fischer über Nacht.

100'000-Dollar-Meteorit 30 Jahre als Türstopper verwendet

Im US-Bundesstaat Michigan kaufte ein Farmer in den 1980er Jahren einen Hof, bei dem ein zehn Kilogramm schwerer grauer Stein als Türstopper fungierte. Der Vorbesitzer erklärte dem Farmer, dass es sich um einen Meteoriten handelte, wie die Newsseite «Space.com» berichtet. Der Farmer dachte sich über 30 Jahre lang nichts dabei und setzte den Stein weiter als Türstopper ein. 2018 fasste sich der Farmer jedoch ein Herz und brachte den Stein an die Central Michigan University. Die Wissenschaftler stellten fest, dass es sich um einen seltenen Eisen-Nickel-Meteoriten handelte, der in den 1930er Jahren eingeschlagen war. Der Wert des Meteoriten wurde auf 100'000 US-Dollar (rund 81'700 Franken) geschätzt.