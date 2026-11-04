Sie schwimmt in Badewannen, treibt durch die Weltmeere und ist sogar in Riesengross zu bestaunen: Die gelbe Gummiente ist weit mehr als ein Kinderspielzeug. Ihre Geschichte steckt voller überraschender Wendungen.

Gunda Bossel SEO-Redaktorin

Sie ist klein, quietscht manchmal und gehört für viele einfach zur Kindheit: die gelbe Gummiente. Mit ihrem orangefarbenen Schnabel und dem freundlichen Gesicht ist sie längst ein Klassiker im Badezimmer. Doch wie kam die Ente eigentlich in die Badewanne? Und was hat sie mit Meeresforschung, einem Hit aus der «Sesamstrasse» und gigantischen Kunstwerken zu tun?

Am Anfang schwamm die Ente gar nicht

Die Geschichte der Gummiente reicht bis ins 19. Jahrhundert zurück. Damals wurde Gummi zunehmend für Spielzeug verwendet. Frühe Entenfiguren bestanden aus massivem Gummi und waren so schwer, dass sie gar nicht schwimmen konnten. Sie dienten unter anderem als Beissspielzeug für Babys.

Erst später kamen leichte, hohle Spielzeuge auf, die sich fürs Wasser eigneten. Ein wichtiger Schritt folgte 1933: Die US-Amerikanerin Eleanor Shannahan erhielt ein Patent für ein schwimmendes Wasserspielzeug in Entenform. Es konnte Wasser aufnehmen und wieder herausspritzen.

Auch die Disney-Figur Donald Duck bekam in den 1930er-Jahren ihren Auftritt als schwimmendes Badespielzeug. Die vertraute gelbe Ente, wie wir sie heute kennen, setzte sich in den folgenden Jahrzehnten durch. Der Bildhauer Peter Ganine liess 1949 einen Entenentwurf patentieren, der die Entwicklung mitprägte. Einen einzigen Erfinder der Gummiente gibt es allerdings nicht.

Warum ist die Ente eigentlich gelb?

Gelb ist auffällig, freundlich und leicht wiederzuerkennen. Zusammen mit dem orangefarbenen Schnabel wurde die Farbe zum Markenzeichen der klassischen Badeente. Echte Enten sehen allerdings je nach Art ganz anders aus.

Und obwohl wir von Gummienten sprechen, bestehen viele heutige Exemplare aus Kunststoff, etwa Vinyl. Der Name ist geblieben, auch wenn das Material längst nicht mehr unbedingt Gummi ist.

28'800 Badetiere gingen auf Weltreise

Eine der erstaunlichsten Geschichten begann 1992 im Nordpazifik. Damals verlor ein Frachtschiff einen Container mit rund 28'800 Kunststoff-Badetieren. Neben gelben Enten waren auch andere Figuren darunter.

Die Spielzeuge trieben über die Meere und wurden an weit entfernten Küsten angespült. Ihre Fundorte interessierten nicht nur Strandspaziergänger, sondern auch Forschende. Anhand der Meldungen liessen sich Rückschlüsse auf Meeresströmungen ziehen. Die verlorenen Badetiere wurden damit unfreiwillig zu schwimmenden Forschungsobjekten.

Die Geschichte hat allerdings auch eine ernste Seite: Die Figuren waren Plastikmüll, der jahrelang in der Umwelt unterwegs war. Was als kurioses Missgeschick begann, machte auch sichtbar, wie weit Kunststoffabfälle durch die Ozeane gelangen können.

Aus der Badewanne in die Charts

Die Gummiente schaffte es sogar in die Musikgeschichte. 1970 sang Ernie aus der «Sesamstrasse» das Lied «Rubber Duckie» über seine geliebte Badeente. Der Song wurde zum Hit und erreichte Platz 16 der US-amerikanischen Billboard Hot 100. Auf deutsch besingt Ernie übrigens sein sogenanntes Quietscheentchen.

Damit wurde die Ente endgültig zu einer Kultfigur, die nicht nur Kinder kannten. Bis heute steht sie für Badeplausch, Kindheit und eine grosse Portion Humor.

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Eine Ente, grösser als ein Haus

Auch in der Kunst hat das Badespielzeug Eindruck hinterlassen. Der niederländische Künstler Florentijn Hofman schuf eine riesige schwimmende Ente, die 2007 im französischen Saint-Nazaire zu sehen war. Sie war 26 Meter hoch, 20 Meter breit und 32 Meter lang.

Das entspricht in der Länge ungefähr einem kleinen Wohnhaus. Hofmans riesige Ente wurde Teil einer Kunstserie, die in verschiedenen Städten zu sehen war. Die Idee dahinter: Ein vertrauter, freundlicher Gegenstand sollte Menschen zusammenbringen und den öffentlichen Raum verwandeln.

Manche sammeln Tausende Enten

Für einige bleibt es nicht bei einer einzigen Badeente. Die US-Amerikanerin Charlotte Lee hatte laut Guinness World Records bis 2011 insgesamt 5631 unterschiedliche Gummienten gesammelt. Sie präsentierte ihre Sammlung in eigens dafür eingerichteten Vitrinen.

Mittlerweile gibt es Badeenten in unzähligen Varianten: als Tiere, Berufe, historische Figuren oder mit ausgefallenen Kostümen. Aus dem simplen Badespielzeug ist ein Sammelobjekt geworden.

Klein, gelb und weltberühmt

Die Gummiente hat eine bemerkenswerte Karriere hinter sich: vom frühen Gummispielzeug über die Badewanne bis in die Popkultur und die Kunst. Selbst in der Meeresforschung spielte sie unfreiwillig eine Rolle.

Vielleicht liegt ihr Erfolg gerade darin, dass sie so einfach ist. Ein paar Formen, eine leuchtende Farbe und ein freundlicher Ausdruck reichen aus, um Menschen zum Schmunzeln zu bringen. Und manchmal steckt hinter einem unscheinbaren Spielzeug eben eine ziemlich grosse Geschichte.