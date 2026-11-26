Afrikanische Migranten sind in Rekordzahlen auf dem spanischen Archipel angekommen. Der Präsident der Kanaren fordert Verstärkung durch die Armee.

Darum gehts Auf El Hierro kamen in drei Tagen über 3000 Migranten an, seit Monatsbeginn fast so viele wie die Insel Einwohner zählt: 12'000, meist Männer aus Senegal

Kanarenpräsident Fernando Clavijo fordert wegen überlasteter Ressourcen die Armee und ein Treffen mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen; Spaniens Regierungschef Pedro Sánchez erwartet weniger Ankünfte und verweist auf Kontakte zu Senegal und Gambia

Vor den spanischen Parlamentswahlen fordert die rechtsextreme Vox mehr Rückführungen; laut Umfragen liegt die Volkspartei mit über 31 Prozent vor Sánchez’ PSOE mit 29 Prozent und Vox mit rund 17 Prozent

Yannick Weber Blick Newsdesk

Das Thema ist heikel, und drei Tage vor den Parlamentswahlen in Spanien ist es das umso mehr. Auf der Kanareninsel El Hierro hat die Zahl der ankommenden Migranten seit Anfang November und besonders in den letzten Tagen stark zugenommen. Am Mittwoch forderte der Präsident der Kanaren, Fernando Clavijo (55), Verstärkung durch die Armee und verlangte von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ein dringendes Treffen.

Fast so viele Migranten wie Einwohner

«Die Kanaren können nicht mehr. Wir erleben einen Migrationsdruck, den es in den letzten 32 Jahren noch nie gegeben hat», schrieb er am Mittwoch auf X. In den letzten drei Tagen sind mehr als 3000 Migranten auf der Insel El Hierro angekommen. Seit Monatsbeginn sind fast so viele Menschen eingetroffen, wie die Insel Einwohner zählt (12'000). Es handelt sich grösstenteils um Männer aus dem Senegal, berichtet «El País».

«Wir haben erhebliche Schwierigkeiten, die gesundheitliche Sicherheit zu gewährleisten, angesichts des enormen Drucks auf sämtliche Ressourcen und das Personal. Diese Situation ist eindeutig unhaltbar», fügte der Regionalpräsident hinzu. Der Kontext ist explosiv: Am Sonntag finden in Spanien die Parlamentswahlen statt und die Migrationsfrage ist ins Zentrum gerückt. Die Lage in der Exklave Ceuta in Nordafrika ist noch allen präsent.

Vox versucht, daraus Profit zu schlagen

«Tag für Tag Rekordzahlen bei den Ankünften illegaler Einwanderer, die Rekorden bei der Unsicherheit vorausgehen. Am 29. November kann man dafür stimmen, dass wir Rekorde bei der Remigration und bei den Tagen ohne Angriffe auf unsere Grenze brechen», schrieb Ignacio Garriga (39), Generalsekretär der rechtsextremen Partei Vox, auf X.

Ministerpräsident Pedro Sánchez (54) dagegen will beschwichtigen. «El País» schreibt, er habe sich in einem Fernsehinterview am Dienstag zuversichtlich gezeigt, dass die Zahl der Ankünfte in den kommenden Wochen zurückgehen werde, und betont, die Regierung stehe in Kontakt mit den senegalesischen und gambischen Behörden. «Spanien ist in der Lage, die ankommenden Menschen würdevoll zu behandeln», sagte er.

Laut Umfragen käme die Volkspartei (liberalkonservativ) auf über 31 Prozent der Stimmen, knapp vor der Sozialistischen Arbeiterpartei (PSOE) von Pedro Sánchez mit 29 Prozent. Vox käme auf rund 17 Prozent und würde damit gegenüber den letzten Wahlen zulegen.