Auf der kanarischen Insel El Hierro ist nach der Ankunft Hunderter Migranten der soziale Notstand ausgerufen worden. Eine Einwohnerin schildert, wie die Lage vor Ort aussieht.

Darum gehts Auf El Hierro kamen in fünf Wochen über 8000 Menschen an, die Insel rief den sozialen Notstand aus

Am Freitag erreichten laut Schätzungen 1000 Menschen die Insel, bei der Überfahrt starb eine Person

Spanien bringt erwachsene Migranten zur Entlastung per Fähre nach Teneriffa und aufs Festland

Janine Enderli Redaktorin News

Die Zahl der Menschen, die über den Atlantik die kanarische Insel El Hierro erreichen, ist Anfang November sprunghaft angestiegen. Allein seit Samstag erreichten laut der spanischen Nachrichtenagentur EFE drei Boote mit 314 Migrantinnen und Migranten die Insel El Hierro. Am Freitag waren es rund 1000 Menschen auf verschiedenen kanarischen Inseln – eine Person kam dabei ums Leben.

Angesichts der begrenzten Aufnahmekapazitäten rief die Inselverwaltung von El Hierro – einer Insel mit rund 11'000 Einwohnern – den sozialen Notstand aus. «Wir brauchen mehr Ressourcen», forderte Alpidio Armas, Präsident des Inselrats, in einem Interview mit dem Sender RTVE.

So begründet der Inselpräsident den Ausnahmezustand

Das Dekret fordert die Regierung der Kanarischen Inseln und den spanischen Staat auf, zusätzliches Personal bereitzustellen, um Mitarbeiter von Hilfsorganisationen zu entlasten.

«Wir haben den Ausnahmezustand ausgerufen, um einen Rahmen für die Zusammenarbeit mit Institutionen zu gewährleisten, damit wir die Grundrechte sichern und Zugang zu den Haushaltsmitteln erhalten, die zur Bewältigung dieser Notfälle benötigt werden», so Armas weiter.

«Lage in kleinem Fischerdorf prekär»

Auf der Insel wächst unterdessen der Unmut der Bevölkerung über die angespannte Lage und den Umgang der Regierung mit den Problemen. Eine Einwohnerin El Hierros erzählt gegenüber Blick, dass die Lage vor allem im Fischerdorf La Restinga prekär sei.

«Hier kommen die Boote an, hier finden die Rettungseinsätze und die Erstversorgung statt. Wenn an einem einzigen Tag doppelt so viele Migranten ankommen, wie das Dorf Einwohner hat, zeigt das die gewaltigen Dimensionen dieser Situation.» Die Bevölkerung sei tief verunsichert, da die Krise mittlerweile praktisch jeden Bereich der Insel treffe.

«Die Zustände lösen zunehmend Ängste aus», sagt die Einwohnerin. Öffentliche Plätze wie die Hafenmole seien mittlerweile zu Versorgungsstationen geworden. Auch die Seenotretter stünden im Dauereinsatz. Vielen würden nach Berichten aus ihrem Umfeld teilweise gerade einmal drei Stunden Schlaf bleiben.

Wut auf Politiker

Für die Ankommenden selbst ist die Situation nach tagelanger Überfahrt über den Atlantik oft kritisch: Viele leiden unter starker Unterkühlung, Dehydrierung oder Brandwunden durch auslaufenden Treibstoff.

«Die Kanaren sind für ihre Gastfreundschaft und Menschlichkeit bekannt», erklärt die Einwohnerin weiter. Viele Einwohner würden aufrichtiges Mitgefühl mit den Migranten empfinden. «Man sieht in ihnen Menschen in Not, nicht die Verursacher der Krise. Doch die Stimmung schlägt langsam um: Es gibt immer mehr Einwohner, die den ankommenden Migranten mit deutlicher Ablehnung begegnen», so die Einwohnerin. Dabei richte sich die Wut der Menschen nicht primär gegen die Migranten selbst, sondern gegen die politischen Verantwortlichen und das ganze System. Man fühle sich von der Politik im Stich gelassen.

Premierminister Pedro Sánchez (54) hat zugesagt, die medizinischen Ressourcen auf El Hierro über das Migrationsstaatssekretariat kurzfristig aufzustocken, um das völlig überlastete Gesundheitspersonal und die Hilfsorganisationen zu unterstützen. Ein Treffen findet am kommenden Dienstag statt.

Die Zuspitzung auf den Kanaren reiht sich in ein Jahr ausserordentlich hohen Migrationsdrucks auf Spaniens Aussengrenzen ein. Bereits im Sommer hatte es einen Massenansturm von Migranten in die spanischen Exklave Ceuta gegeben. Nach behördlichen Schätzungen überwanden binnen 48 Stunden bis zu 80'000 Menschen die Grenze von Marokko aus, wobei mindestens 91 Menschen starben.