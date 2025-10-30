Wie gut sind Putins Stachelschweinpanzer?

Der Krieg in der Ukraine zwingt beide kämpfenden Parteien zur Kreativität. Putins Truppen setzen in letzter Zeit auf stachlige Panzerfahrzeuge, die die Drohnen effektiver abwehren sollen.

1/5 Solche Panzer setzen Putins Truppen an der Front ein. Foto: Screenshot Reddit

Darum gehts Russische Truppen setzen stachligen Panzer gegen ukrainische Kamikazedrohnen ein

Ukrainische Soldaten improvisieren mit 3D-Druckern und Chipsdosen für Bomben

Ein Igelpanzer hielt fast 60 Drohneneinschläge aus, bevor er gestoppt wurde Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Mattia Jutzeler Redaktor News

Was im ersten Moment aussieht wie ein Gefährt aus einem apokalyptischen Science-Fiction-Film, kommt an der Front in der Ukraine tatsächlich zum Einsatz. Beim stachligen Panzerfahrzeug, auf den sozialen Medien oft Stachelschweinpanzer genannt, soll es sich um ein improvisiertes Kriegsgerät von Putins Truppen handeln.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Der Stachelschweinpanzer ist mit langen Drähten und Stangen aus Metall übersät, die das Fahrzeug und dessen Besatzung vor ukrainischen Kamikazedrohnen schützen sollen. Diese Stacheln sollen die fliegenden Bomben entweder aufspiessen oder in ausreichendem Abstand explodieren lassen. Laut einem Bericht von «Forbes» soll ein solcher Stachelschweinpanzer im Juli fast 60 Drohneneinschläge ausgehalten haben, bevor er gestoppt wurde.

Weitere solche Vehikel sollen laut «Forbes» an der Front aufgetaucht sein. Allerdings hätten diese Modelle deutlich weniger ausgehalten.

Weiterentwicklung

Es ist nicht das erste Mal, dass die russischen Truppen ihre Panzer modifizieren. Bereits im letzten Jahr kamen sogenannte «Schildkrötenpanzer» zum Einsatz. Auch diese extra stark gepanzerten Fahrzeuge sollten ihre Insassen besser vor Drohnen schützen. Wegen der grossen Platten war die Manövrierfähigkeit der Panzer allerdings eingeschränkt.

0:46 Mit doppelter Schutzschicht: Aufnahmen zeigen aufgerüstete Schildkrötenpanzer

Auch auf ukrainischer Seite müssen die Soldaten immer wieder improvisieren. Blick hat einige Beispiele zusammengefasst.

Munition aus dem 3D-Drucker

Wegen Munitionsmangel setzte die Ukraine im Sommer 2023 auf 3D-Drucker. 30’000 Plastikhüllen für Bomben konnten so in vier Monaten so an die Front geliefert werden. Dort wurden sie mit C4-Sprengstoff gefüllt.

Ein weiterer Vorteil der Druckerbomben: Die Kosten der Produktion sind sehr gering. Der 3D-Drucker kostet gerade mal etwas mehr als 1000 Franken. Eine einzelne Bombenhülle lediglich etwa 4 Franken.

Granaten aus der Chipsdose

Als einem ukrainischen Soldaten das Material zum Bombenbauen ausging, griff er nach einer Chipsdose. Das berichtete das Militärmagazin «Defence News».

Passiert sein soll es Anfang 2024 in der kleinen Stadt Avdiivka ausserhalb von Donezk: Die ukrainische Armee füllte kleine Metallcontainer mit Sprengstoff, um diese dann als Bomben einzusetzen. Als einem Soldaten in der Hitze des Gefechtes das Material ausging, steckte er den Sprengstoff kurzerhand in eine leere Pringles-Dose, aus der er kurz davor noch gegessen hatte. Laut «Defence News» konnte die improvisierte Bombe erfolgreich ein russisches Panzerfahrzeug ausschalten.

Landwirtschaftsdrohnen zur Aufklärung

Auch im Luftkampf muss die Ukraine teilweise improvisieren: Bei Aufklärungsflügen kommen immer wieder Drohnen zum Einsatz, die eigentlich zum Besprühen von Pflanzen gedacht wären.

Diese grossen und auffälligen Maschinen fliegen fast immer in der Nacht, um besser getarnt zu sein. Wie die Deutsche Welle berichtete, nutzt die ukrainische Armee die Landwirtschaftsdrohnen erfolgreich zum Aufspüren russischer Stellungen.