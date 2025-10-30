DE
FR
Abonnieren

Marke Eigenbau
Wie gut sind Putins Stachelschweinpanzer?

Der Krieg in der Ukraine zwingt beide kämpfenden Parteien zur Kreativität. Putins Truppen setzen in letzter Zeit auf stachlige Panzerfahrzeuge, die die Drohnen effektiver abwehren sollen.
Publiziert: 19:05 Uhr
|
Aktualisiert: vor 55 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
1/5
Solche Panzer setzen Putins Truppen an der Front ein.
Foto: Screenshot Reddit

Darum gehts

  • Russische Truppen setzen stachligen Panzer gegen ukrainische Kamikazedrohnen ein
  • Ukrainische Soldaten improvisieren mit 3D-Druckern und Chipsdosen für Bomben
  • Ein Igelpanzer hielt fast 60 Drohneneinschläge aus, bevor er gestoppt wurde
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
Mattia_Jutzeler_Redaktor News_Blick_1.jpg
Mattia JutzelerRedaktor News

Was im ersten Moment aussieht wie ein Gefährt aus einem apokalyptischen Science-Fiction-Film, kommt an der Front in der Ukraine tatsächlich zum Einsatz. Beim stachligen Panzerfahrzeug, auf den sozialen Medien oft Stachelschweinpanzer genannt, soll es sich um ein improvisiertes Kriegsgerät von Putins Truppen handeln.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.

Der Stachelschweinpanzer ist mit langen Drähten und Stangen aus Metall übersät, die das Fahrzeug und dessen Besatzung vor ukrainischen Kamikazedrohnen schützen sollen. Diese Stacheln sollen die fliegenden Bomben entweder aufspiessen oder in ausreichendem Abstand explodieren lassen. Laut einem Bericht von «Forbes» soll ein solcher Stachelschweinpanzer im Juli fast 60 Drohneneinschläge ausgehalten haben, bevor er gestoppt wurde. 

Weitere solche Vehikel sollen laut «Forbes» an der Front aufgetaucht sein. Allerdings hätten diese Modelle deutlich weniger ausgehalten.

Mehr zum Krieg in der Ukraine
Nord Stream: Gericht erlaubt Auslieferung von Ukrainer
Deutschland
Nord Stream: Gericht erlaubt Auslieferung
Ukrainische Drohnen fliegen auf Moskau zu
Russland
Ukrainische Drohnen fliegen auf Moskau zu
Trump und Selenski sollen sich in Davos mit Putin treffen!
Wird WEF zum Friedensgipfel?
Trump und Selenski sollen sich in Davos mit Putin treffen!
Ukraine will mehr als 100 Kampfjets aus Schweden kaufen
100 bis 150 Flugzeuge
Ukraine will Kampfjets aus Schweden kaufen
Russland startet riesiges Atommanöver
Mit Video
Raketen und U-Boote
Russland startet riesiges Atommanöver
Statt «Kumpel» Putin steht jetzt wieder die Nato in seiner Gunst
Trump wechselt Ukraine-Kurs
Statt Putin steht jetzt wieder die Nato in seiner Gunst

Weiterentwicklung

Es ist nicht das erste Mal, dass die russischen Truppen ihre Panzer modifizieren. Bereits im letzten Jahr kamen sogenannte «Schildkrötenpanzer» zum Einsatz. Auch diese extra stark gepanzerten Fahrzeuge sollten ihre Insassen besser vor Drohnen schützen. Wegen der grossen Platten war die Manövrierfähigkeit der Panzer allerdings eingeschränkt.

Aufnahmen zeigen aufgerüstete Schildkrötenpanzer
0:46
Mit doppelter Schutzschicht:Aufnahmen zeigen aufgerüstete Schildkrötenpanzer

Auch auf ukrainischer Seite müssen die Soldaten immer wieder improvisieren. Blick hat einige Beispiele zusammengefasst.

Munition aus dem 3D-Drucker

Wegen Munitionsmangel setzte die Ukraine im Sommer 2023 auf 3D-Drucker. 30’000 Plastikhüllen für Bomben konnten so in vier Monaten so an die Front geliefert werden. Dort wurden sie mit C4-Sprengstoff gefüllt.

Ein weiterer Vorteil der Druckerbomben: Die Kosten der Produktion sind sehr gering. Der 3D-Drucker kostet gerade mal etwas mehr als 1000 Franken. Eine einzelne Bombenhülle lediglich etwa 4 Franken.

Granaten aus der Chipsdose

Als einem ukrainischen Soldaten das Material zum Bombenbauen ausging, griff er nach einer Chipsdose. Das berichtete das Militärmagazin «Defence News». 

Passiert sein soll es Anfang 2024 in der kleinen Stadt Avdiivka ausserhalb von Donezk: Die ukrainische Armee füllte kleine Metallcontainer mit Sprengstoff, um diese dann als Bomben einzusetzen. Als einem Soldaten in der Hitze des Gefechtes das Material ausging, steckte er den Sprengstoff kurzerhand in eine leere Pringles-Dose, aus der er kurz davor noch gegessen hatte. Laut «Defence News» konnte die improvisierte Bombe erfolgreich ein russisches Panzerfahrzeug ausschalten.

Landwirtschaftsdrohnen zur Aufklärung

Auch im Luftkampf muss die Ukraine teilweise improvisieren: Bei Aufklärungsflügen kommen immer wieder Drohnen zum Einsatz, die eigentlich zum Besprühen von Pflanzen gedacht wären.

Diese grossen und auffälligen Maschinen fliegen fast immer in der Nacht, um besser getarnt zu sein. Wie die Deutsche Welle berichtete, nutzt die ukrainische Armee die Landwirtschaftsdrohnen erfolgreich zum Aufspüren russischer Stellungen.

Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen