Eine Woche vor der Friedensnobelpreis-Verleihung ist unklar, ob María Corina Machado nach Oslo reisen kann. Die venezolanische Oppositionsführerin befürchtet schwerwiegende Folgen bei ihrer Rückkehr in ihr Heimatland.

Darum gehts Eine Woche vor Übergabe des Friedensnobelpreises in Oslo ist unklar, ob Maria Corina Machado nach Norwegen reisen wird

Machado setzt sich in Venezuela für die Demokratie ein

Nach Angaben der Friendensnobelpreisträgerin könnte sie vom Maduro-Regime bei Wiedereinreise getötet werden

Wird es eine Preisverleihung ohne Preisträgerin? Eine Woche vor der Übergabe des Friedensnobelpreises ist unklar, ob die venezolanische Oppositionsführerin María Corina Machado (58) für die feierliche Zeremonie nach Oslo reisen kann.

Sie tue alles, was sie könne, um für die grösste Ehrung ihres Lebens nach Norwegen zu kommen, sagte die Widersacherin des venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro (63) in einem Interview des norwegischen Rundfunksenders NRK. Jedoch drohen ihr bei der Wiedereinreise nach Venezuela schwerwiegende Folgen.

Machado hat den diesjährigen Friedensnobelpreis im Oktober für ihren Einsatz für die demokratischen Rechte des venezolanischen Volkes zugesprochen bekommen. Traditionell wird der prestigeträchtige Preis am 10. Dezember im Rathaus von Oslo überreicht.

«Töten mich, wenn sie mich erwischen»

Rund um Machados Teilnahme an den Osloer Feierlichkeiten gibt es wegen ihrer Situation im Konflikt mit Maduro jedoch seit Wochen Unsicherheiten. Machado lebt in Venezuela an einem geheimen Ort.

Das norwegische Nobelkomitee plant zwar nach wie vor mit ihr. Zuletzt hatte jedoch die venezolanische Staatsanwaltschaft gedroht, die 58-Jährige aufgrund verschiedener Ermittlungen gegen sie als flüchtig zu betrachten, sollte sie das Land verlassen. Ihr könnte damit die Festnahme, ein Einreiseverbot oder Schlimmeres drohen, wenn sie aus Oslo nach Venezuela zurückkehren würde.

«Mir sind alle erdenklichen Verbrechen vorgeworfen worden, bis hin zu Terrorismus», sagte Machado nun in dem Video-Interview. «Das Regime ist sehr deutlich geworden. Maduro hat gesagt, dass sie mich töten werden, wenn sie mich erwischen.»

Machado: Maduro muss abtreten

Machado gilt als einende Kraft der Opposition in Venezuela und entschiedene Widersacherin des seit 2013 autoritär regierenden Maduro.

Dass US-Präsident Donald Trump (79) mit einer verstärkten US-Militärpräsenz in der Karibik und auch in seinen Aussagen seit Wochen den Druck auf Maduro erhöht, heisst Machado willkommen. Es sei an der Zeit, dass Maduro verstehe, dass er abtreten müsse, sagte sie.