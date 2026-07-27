Ein Mann hat am Montag in Paris drei Frauen mit einem Messer angegriffen und verletzt, darunter eine Schwangere. Der Täter, der sich als von Allah gesandt bezeichnete, wurde überwältigt und festgenommen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft In Paris verletzte ein Messerangreifer drei Frauen, darunter eine Schwangere

Der Täter behauptete, Allah habe ihn geschickt, um Frauen zu töten

Zwei Frauen schwer verletzt, Alter der Opfer: 19, 24, 36 Jahre

Marian Nadler Redaktor News

Bei einem Messerangriff in Paris am Montag sind drei Frauen verletzt worden. Passiert ist es am Vormittag an der Porte de Clichy im Nordwesten der französischen Hauptstadt. Der offenbar psychisch kranke Täter behauptete laut einer Quelle aus Polizeikreisen, er sei von Allah geschickt worden, um Frauen zu töten. Das berichten die britische «Times» und «Le Parisien» übereinstimmend.

Bei den Opfern handelt es sich demnach um Frauen im Alter von 19, 24 und 36 Jahren. Bezirksbürgermeister Geoffroy Boulard sagte, eine der Frauen sei schwanger gewesen.

Wer überwältigte den Messer-Mann?

Offiziellen Angaben zufolge befinden sich zwei der Frauen, von denen eine einen Stich in den unteren Rücken und die andere in den Bauch erlitten hat, in kritischem Zustand, aber nicht in Lebensgefahr. Zeugen berichteten, der Angreifer habe zunächst eine Frau angegriffen, die auf eine Strassenbahn wartete, bevor er in der Nähe der Brasserie Les Deux Coupoles zwei weitere Frauen mit einem Messer verletzte.

Der französische Innenminister Laurent Nuñez (62) sagte, er sei von einem Polizisten im Ruhestand überwältigt und anschliessend festgenommen worden. Mehrere Passanten behaupteten ebenfalls, sie hätten den Angriff gestoppt.

«Person macht zusammenhanglose Aussagen»

Ein in den sozialen Medien verbreitetes Video zeigt den Mann, wie er mit zwei etwa 20 Zentimeter langen Messern in der Hand die Strasse entlanggeht. In einer zweiten Szene sieht man, wie er von mehreren Personen am Boden festgehalten wird und offenbar auf das Eintreffen der Polizei wartet. Von einer Quelle aus Polizeikreisen hiess es, der mutmassliche Angreifer habe den Einsatzkräften gesagt: «Allah hat mich geschickt, um Frauen zu töten.» Trotz dieser angeblichen Äusserung wird der Fall bisher nicht als Terroranschlag behandelt.

Nuñez erklärte dazu: «Wir müssen die Motive hinter dieser extrem gewalttätigen Tat mit grosser Vorsicht betrachten. Uns wurde mitgeteilt, dass die Person zusammenhanglose Aussagen macht.»

«Er sagte, Allah habe es ihm befohlen»

Ein Mann, der behauptete, sich den Messerangreifer gemeinsam mit anderen Personen geschnappt zu haben, sagte den Medien: «Als ich sah, dass er eine Frau von hinten erstach, rief ich: ‹Kommt schon, lasst uns ihn schnappen!›» Er habe dem Verdächtigen daraufhin ein Bein gestellt. Der Messer-Mann sei zu Boden gefallen. «Wir haben uns alle auf ihn gestürzt.»

Ein weiterer, angeblich an der Aktion Beteiligter gab an, er habe den Mann gefragt, warum er auf die Frauen eingestochen habe. «Er sagte, Allah habe es ihm befohlen», schilderte der Augenzeuge. «Er ging auf eine Frau zu, die ihn nicht kommen sah, und begann, ihr in Schulter und Gesäss zu stechen», so ein weiterer Augenzeuge.



