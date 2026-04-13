Historischer Wahlsieg verändert Europa

Es war ein historischer Tag. Am Sonntag beendete der Ungar Peter Magyar die 16-jährige Amtszeit von Ministerpräsident Viktor Orban. Der rechtspopulistische und russlandfreundliche Ministerpräsident erlitt eine Erdrutsch-Niederlage.

Nach Auszählung fast aller Wahllokale errang die bürgerliche Tisza-Partei nach Angaben der Wahlkommission 138 von 199 Sitzen und kam auf insgesamt 53,2 Prozent der Stimmen. Auf Orbans Fidesz-Partei entfallen 55 Mandate, bei einem Stimmanteil von 38,3 Prozent.

In seiner Rede vor zehntausenden Anhängern erklärte Magyar sogleich, dass er umgehend das System umkrempeln möchte. Die erreichte Zweidrittelmehrheit würde das der Tisza-Partei ermöglichen. «Sie wird den Übergang effizienter, friedlicher und reibungsloser machen», so Magyar.

Orbán selbst hatte seinem Herausforderer noch am Wahlabend gratuliert. Er bezeichnete die Niederlage als «schmerzhaft, aber klar». Meine Kollegin Chiara Schlenz hat in ihrer Analyse zusammengefasst, was der historische Wahlsieg für Europa bedeutet.

An dieser Stelle beenden wir unseren Ticker zur Wahl in Ungarn. Über alle Entwicklungen werden wir dich auf Blick.ch auf dem Laufenden halten.