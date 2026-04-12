Viktor Orbán ist politisch am Ende: Hochrechnungen sehen Péter Magyars Tisza klar vorne, der Premier gratuliert bereits. Europa reagiert erleichtert – die Orbán-Ära geht zu Ende, Ungarn steht vor einem historischen Neustart und einer Annäherung an die EU.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Viktor Orbán gesteht Wahlniederlage ein, Tisza-Partei übernimmt wohl die Regierung

Tisza-Partei könnte Zweidrittelmehrheit erreichen, Ende der Orbán-Ära zeichnet sich ab

Orbán regierte 16 Jahre, nun droht Verlust seiner politischen Machtbasis War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Chiara Schlenz Ausland-Redaktorin

Es ist ein politisches Erdbeben in Budapest: Nach Auszählung von rund 72 Prozent der Stimmen steuert Péter Magyars (45) Tisza-Partei auf etwa 138 Sitze zu – genug für die entscheidende Zweidrittelmehrheit im Parlament. Gleichzeitig gesteht Viktor Orbán (62) seine Niederlage ein und spricht von einem «schmerzhaften, aber klaren» Ergebnis. Noch sind es Hochrechnungen, doch schon jetzt deutet alles darauf hin: Die Orbán-Ära ist vorbei.

Ein historischer Machtwechsel

Nach 16 Jahren an der Macht verliert der Architekt des «illiberalen Staates» die Kontrolle über das Land. Besonders bemerkenswert: Die Tisza-Partei könnte laut frühen Ergebnissen sogar eine Zweidrittelmehrheit erreichen – genau jene Machtbasis, mit der Orbán einst Ungarns politische Institutionen nach seinen Vorstellungen umgebaut hat. Ein symbolträchtiger Moment, der zeigt, wie tief der Wunsch nach Veränderung in der Bevölkerung verankert ist.

Der Erfolg Magyars ist dabei kein klassischer Linksruck. Der ehemalige Fidesz-Insider verkörpert vielmehr eine konservative Alternative zum etablierten System. Gerade diese Herkunft macht ihn für enttäuschte Orbán-Wähler attraktiv und erklärt den dramatischen Stimmungsumschwung. Viele Ungarinnen und Ungarn sehnen sich nach einem Ende von Korruption, wirtschaftlicher Stagnation und internationaler Isolation.

Erleichterung in Brüssel

In den europäischen Hauptstädten wird der Machtwechsel mit spürbarer Erleichterung aufgenommen. Glückwünsche für Magyar liessen nicht lange auf sich warten. Besonders deutlich äusserte sich der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz (70), der erklärte, er freue sich auf die Zusammenarbeit, um «die Kräfte für ein starkes, sicheres und vor allem geeintes Europa zu bündeln».

Diese Reaktionen zeigen, welche Bedeutung die Wahl über Ungarn hinaus hat. Orbán galt in Brüssel über Jahre als notorischer Blockierer, der mit Vetos EU-Entscheidungen – etwa zur Unterstützung der Ukraine – ausbremste. Mit Magyar verbindet sich nun die Hoffnung auf einen politischen Neustart und eine konstruktivere Rolle Ungarns innerhalb der Europäischen Union.

Kein einfacher Neuanfang

Trotz aller Euphorie steht Ungarn vor einem schwierigen Übergang. Orbán hat während seiner langen Amtszeit loyale Netzwerke in Justiz, Verwaltung, Wirtschaft und Medien aufgebaut. Selbst mit einer klaren parlamentarischen Mehrheit wird es für eine neue Regierung eine enorme Herausforderung sein, diese Strukturen zu reformieren. Der politische Wandel dürfte daher eher ein Marathon als ein Sprint werden.

Auch geopolitisch bleibt Kontinuität in einzelnen Bereichen möglich. Zwar wird eine Regierung Magyar voraussichtlich stärker auf die EU und die Nato setzen und Distanz zu Russland suchen, doch wirtschaftliche Abhängigkeiten – insbesondere im Energiesektor – werden nicht von heute auf morgen verschwinden.

Dennoch ist Vorsicht angebracht: Magyar positioniert sich zwar pro-europäischer als Orban, bleibt jedoch in zentralen Fragen – etwa Migration oder Energiepolitik – konservativ. Ein radikaler Kurswechsel ist daher nicht zu erwarten, vielmehr ein pragmatischer «Reset» der Beziehungen zwischen Budapest und Brüssel.

Das Ende eines politischen Zeitalters

Unabhängig von den kommenden Herausforderungen steht schon jetzt fest: Dieser Wahlabend markiert einen historischen Wendepunkt. Viktor Orbán war nicht nur Ministerpräsident, sondern das internationale Gesicht eines illiberalen, anti-europäischen Politikmodells. Sein möglicher Sturz erschüttert die rechtspopulistische Szene in ganz Europa und sendet ein starkes Signal für die Widerstandsfähigkeit demokratischer Systeme.

Sollten sich die Hochrechnungen bestätigen, endet damit eine Ära, die Ungarn politisch geprägt und Europa über Jahre hinweg herausgefordert hat. Ungarn kehrt nicht automatisch zur liberalen Normalität zurück – doch es schlägt ein neues Kapitel auf.