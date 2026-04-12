Wegweisende Wahl in Ungarn

In Ungarn entscheidet sich heute das politische Schicksal von Viktor Orban. Nach 16 Jahren droht dem 62-jährigen Regierungschef eine historische Niederlage gegen Peter Magyar, dessen Tisza-Partei in Umfragen klar führt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft In Ungarn droht Viktor Orban nach 16 Jahren eine Wahlniederlage

Fidesz-Partei liegt hinter der Tisza-Partei von Peter Magyar zurück

Wahlen bis 19 Uhr, Orban zuversichtlich: «Ich bin hier, um zu gewinnen» War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Mattia Jutzeler Redaktor News

Riesige Wahlbeteiligung am Morgen früh Seit dem Morgen sind die Urnen in Ungarn geöffnet. Bereits jetzt zeichnet sich eine historisch hohe Wahlbeteiligung ab. Um 9 Uhr haben fast 17 Prozent der Wählenden ihre Stimme abgegeben, so viel wie noch nie in der Regierungszeit Viktor Orbans. Bei der letzten Wahl vor vier Jahren hatten zu diesem Zeitpunkt lediglich gut 10 Prozent der Wählenden ihre Stimme abgegeben, wie «Focus» berichtet. Auch Orban selbst sowie sein Herausforderer Peter Magyar haben ihre Stimme am Morgen in Budapest eingeworfen. Endet Orbans Herrschaft nach 16 Jahren? Die Wahl in Ungarn am Sonntag ist wegweisend. Viktor Orban könnte zum ersten Mal seit 16 Jahren als Präsident abgewählt werden. Seine Regierungszeit war geprägt von stärkerer staatlicher Medienkontrolle und Korruptionsvorwürfen. Auch sorgte Orbans Nähe zu Russland und Wladimir Putin (73) für Spannungen in Europa und in der EU. Wer Orbans Herausforderer Peter Magyar ist und wie gut seine Chancen sind, Orban zu schlagen, erklärt mein Kollege Daniel Macher hier in seiner Analyse. Ende des Livetickers

Die Urnen in Ungarn sind offen! Nach 16 Jahren ununterbrochener Herrschaft droht Viktor Orban (62) am Sonntag eine historische Niederlage. Seine Fidesz-Partei liegt in den Umfragen deutlich hinter der Tisza-Partei seines Herausforderers Peter Magyar (45).

Orban hat sich seit seiner ersten Wahl 2014 ein illiberales Staatsmodell aufgebaut. Seine Regierungszeit war geprägt von stärkerer staatlicher Medienkontrolle und Korruptionsvorwürfen. Auch sorgte Orbans Nähe zu Russland und Wladimir Putin (73) für Spannungen in Europa und in der EU.

Magyar fordert im Gegensatz mehr Rechtsstaatlichkeit, den Abbau von Korruption und eine stärkere EU-Integration. Genau wie Orban unterstützt auch er jedoch eine restriktive Migrationspolitik.

Orban zeigt sich zuversichtlich

Die Wahl in Ungarn läuft bis am Sonntagabend um 19 Uhr. Orban zeigte sich am Morgen zuversichtlich, als er selbst seine Stimme abgab. «Ich bin hier, um zu gewinnen», sagte er zu Reportern in Budapest, wie die BBC berichtet.

Orban wird neben Russland auch von den USA unterstützt. US-Vizepräsident J. D. Vance (41) besuchte jüngst Budapest, um Orban im Wahlkampf zu unterstützen. Auch Präsident Donald Trump (79) sprach sich öffentlich für ihn aus.

Auf der anderen Seite wird Magyar von westlichen Demokratieförderungsprojekten und der EU unterstützt, die seine Reformbemühungen stärken. Obwohl die Partei des Herausforderers in den Umfragen vorne liegt, könnte die Wahl aufgrund der Wählerstimmen auf dem Land spannend werden. Die bevölkerungsreichen Städte sind im ungarischen Wahlsystem benachteiligt.