DE
FR
Abonnieren

«Machen, was wir wollen»
Wutausbruch im Pentagon wegen Papst-Kritik?

Das Pentagon und der Vatikan liegen offensichtlich im Clinch. Nach scharfer Kritik von Papst Leo XIV. an der US-Aussenpolitik wurde ein Vatikan-Vertreter im Januar zu einem ungewöhnlichen Treffen ins Pentagon einbestellt.
Publiziert: vor 26 Minuten
Kommentieren
1/4
Kritik vom Papst an der US-Politik hat in Washington offenbar für Ärger gesorgt.
Foto: imago/ZUMA Press

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Pentagon bestellte Kardinal Christophe Pierre im Januar zu kritischem Gespräch ein
  • USA forderten Vatikan auf, ihre Aussenpolitik zu unterstützen, laut Berichten
  • 250. Unabhängigkeitstags-Besuch des Papstes abgesagt, Pentagon weist Vorwürfe zurück
War diese Zusammenfassung hilfreich?
Externe Inhalte
Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.
RMS_Portrait_AUTOR_332.JPG
Janine EnderliRedaktorin News

Das Verhältnis zwischen dem Pentagon und dem Vatikan ist offenbar zerrüttet. Laut mehreren US‑Medien hat das Pentagon im Januar den ranghöchsten Vatikan‑Diplomaten in Washington – Kardinal Christophe Pierre – zu einem ungewöhnlichen Gespräch einbestellt.

Dies, nur wenige Tage nachdem Papst Leo XIV. in einer Rede scharfe Kritik an der US‑Aussenpolitik geübt hatte. Bei dem Treffen, das hinter verschlossenen Türen im Verteidigungsministerium stattfand, sollen US‑Beamte dem Kardinal eine regelrechte Standpauke gehalten haben, schreibt «Free Press». Sie betonten demnach, dass die USA über militärische Macht verfügen, «um weltweit zu tun, was sie wollen» und erklärten, die katholische Kirche solle sich auf die Seite der Vereinigten Staaten stellen. 

Mehr zu Papst Leo
Heino spricht über seine Begegnung mit Papst Leo XIV.
«Mir sind die Tränen gekommen»
Papst Leo XIV. empfängt Heino im Vatikan
Hier trauert der Papst mit den Hinterbliebenen
Feuer-Hölle von Crans-Montana
Hier trauert der Papst mit den Hinterbliebenen

Subtile Drohung?

In der Auseinandersetzung fiel laut Berichten auch der Hinweis auf das sogenannte «Avignoner Papsttum» – eine historische Phase im 14. Jahrhundert, als die französische Krone die Päpste ins südfranzösische Avignon zwang und so politischen Einfluss auf die Kirche ausübte. Einige Vatikan‑Vertreter hätten dies als subtile Drohung verstanden, heisst es in dem Bericht. 

Auslöser für die Unzufriedenheit auf US‑Seite war offenbar Papst Leos Haltung, dass die Diplomatie des Dialogs und des Konsenses zunehmend durch eine auf Gewalt gestützte Aussenpolitik ersetzt werde und «Krieg wieder in Mode» komme. 

Papst-Besuch abgesagt

Die Spannungen sollen sogar zur Absage des Papst-Besuches anlässlich des 250. Unabhängigkeitstags geführt haben. 

Das Pentagon bezeichnet die Medienberichte derweil als «stark übertrieben und verzerrt». Das Treffen sei respektvoll und fair abgelaufen. Der Vatikan hat sich zu dem Bericht noch nicht geäussert.

Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen