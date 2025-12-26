DE
FR
Abonnieren
Leser-Video zeigt die Absturzstelle
0:33
Beim Kilimandscharo:Leser-Video zeigt die Absturzstelle

Leserin erlebt Helikopterabsturz mit fünf Toten am Kilimandscharo mit
«Ich konnte es kaum fassen, es war so schrecklich»

An Afrikas höchstem Berg stürzte am Mittwochabend ein Helikopter ab. Fünf Menschen starben bei dem Unglück. Eine Blick-Leserin erlebte die Tragödie vom Basislager des Bergs aus mit.
Publiziert: 14:13 Uhr
|
Aktualisiert: vor 43 Minuten
1/4
«Ganz viele Menschen rannten herbei, überall waren Schreie zu hören», schildert Caroline D. die tragische Situation.
Foto: Leserreporter

Darum gehts

  • Helikopterabsturz am Kilimandscharo in Tansania tötet fünf Menschen am Mittwochabend
  • Schweizer Zeugin beschreibt Schrecken: Feuer, Schreie und dichter Nebel
  • 2022 starben 19 Menschen bei einem Flugzeugabsturz im Victoriasee
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
Sandra_Marschner_Praktikantin News_Ringier Blick_1-Bearbeitet.jpg
Sandra MarschnerRedaktorin News-Desk

Bei einem Helikopterabsturz am Kilimandscharo in Tansania sind fünf Menschen ums Leben gekommen, darunter auch zwei Touristen aus Tschechien. Nach Angaben von Tansanias Luftfahrtbehörde war der Helikopter am Mittwochabend in einer Höhe von etwa 4700 Metern in der Nähe des Barafu-Basislagers am höchsten Berg Afrikas abgestürzt. 

Eine Blick-Leserin, die sich zu diesem Zeitpunkt im Basislager befand, bekam das tragische Unglück gegen 18 Uhr Ortszeit mit. «Ich war gerade am Zähneputzen, als ich den Helikopter hörte. Plötzlich wurde es laut, es klang nicht so, als wäre der Helikopter richtig gelandet», sagt Caroline D.* (25) aus Zürich zu Blick. 

«Überall war Nebel, dann plötzlich Feuer»

«Wir sind sofort rausgerannt, um zu schauen, was passiert ist. Überall war ganz viel Nebel, wir haben kaum etwas gesehen. Doch nach ein paar Minuten sahen wir plötzlich Feuer», erzählt die Schweizerin. Schliesslich sah sie auch den Helikopter, völlig zerstört. 

«Ganz viele Menschen rannten herbei, überall waren Schreie zu hören», schildert D. die tragische Situation. «Ich konnte das alles kaum fassen, es war so schrecklich.» Der Helikopter war während eines Rettungseinsatzes verunglückt – unter den fünf Toten ist auch der simbabwische Pilot. 

«Ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen»

Am nächsten Tag sollte es für Caroline D. auf die Spitze des Kilimandscharos gehen – der finale Teil des Aufstiegs auf den 5895 Meter hohen Berg. Das Hauptziel ihrer ersten Tansania-Reise. «Ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen. Zu dem Zeitpunkt wussten wir noch nicht genau, was passiert ist und ob Menschen gestorben waren», erzählt D. 

Mehr Abstürze
Rettungshelikopter mit Touristen stürzt ab – 5 Tote
Tragödie am Kilimandscharo
Rettungshelikopter mit Touristen stürzt ab – 5 Tote
Libyens Armeechef stirbt bei Flugzeugabsturz in der Türkei
Trümmer gefunden
Libyens Armeechef stirbt bei Flugzeugabsturz in der Türkei
Fünf Tote nach Absturz eines Kleinflugzeugs – darunter ein Kind (†2)
Darunter ein Kind (†2)
Kleinflugzeug stürzt vor Texas bei Krankentransport ab – fünf Tote
Ex-Rennfahrer, Frau und Kinder bei Flugzeugabsturz getötet
Mit Video
North Carolina
Rennfahrer und Familie bei Flugzeugabsturz getötet

Als sie am nächsten Tag mit ihrer Gruppe wieder vom Gipfel abstieg, folgte die tragische Nachricht. Fünf Menschen waren gestorben, darunter Touristen. «Uns wurde gesagt, dass der Motor scheinbar nicht richtig funktioniert hatte», sagt D.

Die Vorstellung, dass sich eine solche Tragödie direkt in ihrer Nähe ereignet hatte, schockiert die junge Frau. «Der Helikopter ist weitergeflogen, weg vom Camp. Doch er hätte auch über dem Camp abstürzen können, wo so viele Menschen waren.»

EU verhängte Flugverbot gegen tansanische Fluggesellschaften

Seit sieben Tagen ist D. bereits in Afrika. Noch liegen eineinhalb Wochen Ferien vor ihr, die sie auf einer Safari und in Sansibar verbringen will. Doch das mulmige Gefühl hält an. «Dass der Helikopter während eines Rettungseinsatzes abstürzte, ist besonders tragisch. So viele Menschen haben ihr Leben verloren», sagt D. 

Man habe ihnen gesagt, dass ein solches Unglück nicht oft passiere. Doch im Juni hatte die EU nach einer Reihe von Unglücken ein Flugverbot gegen alle tansanischen Fluggesellschaften verhängt. 2022 kam es zu einem Flugzeugabsturz in den Victoriasee, bei dem 19 Menschen ihr Leben verloren haben. 

* Name bekannt 

Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen