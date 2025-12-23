Ein Kleinflugzeug der mexikanischen Marine ist bei einem Krankentransport vor der Küste des US-Bundesstaats Texas abgestürzt. Mindestens fünf der acht Insassen kamen ums Leben, darunter ein Kleinkind. Dichter Nebel behinderte den Anflug auf Galveston.

Fünf Tote nach Absturz eines Kleinflugzeugs – darunter ein Kind (†2)

Darum gehts Kleinflugzeug der mexikanischen Marine kurz vor der Landung nahe Houston verunglückt

Fünf Tote (darunter ein Kleinkind), zwei Überlebende und eine vermisste Person.

Vor der Küste des US-Bundesstaates Texas ist ein Kleinflugzeug der mexikanischen Marine während eines medizinischen Einsatzes abgestürzt. Fünf der acht Menschen an Bord seien nach bisherigen Informationen ums Leben gekommen, teilte die mexikanische Marine am Montagabend (Ortszeit) mit.

Zwei weitere hätten den Absturz überlebt, nach einem Menschen halte die Suche im Wasser noch an. Am Absturzort herrschte Nebel, wie auf Fotos zu sehen war. US-Medien zufolge wollte die Maschine in Galveston nahe der Grossstadt Houston landen und stürzte kurz zuvor aus noch unbekannter Ursache ab.

An Bord des Kleinflugzeugs waren den Berichten zufolge vier Besatzungsmitglieder und vier Patienten mit Brandverletzungen, die mit dem Flug zur Behandlung in die USA gebracht werden sollten. Unter den Toten befinde sich auch ein zweijähriges Kind, berichtete der US-Sender CNN unter Berufung auf die US-Küstenwache.