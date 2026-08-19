Eine teils verbrannte Leiche wurde vergangene Woche in einem Weinberg im französischen Saint-Gilles gefunden. Es könnte sein, dass es sich um die seit dem 10. August vermisste Influencerin Sonia B. (29) handelt. Die Polizei ermittelt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft in einem Weinberg im französischen Saint-Gilles wurde eine teils verbrannte Leiche gefunden

Möglicherweise handelt es sich um die vermisste Ex-Influencerin Sonia B. aus Nîmes

Sonia B. hatte 260'000 Tiktok-Follower, die Autopsie-Ergebnisse stehen noch aus

Janine Enderli Redaktorin News

Eine teils verbrannte Leiche ist in einem Weinberg im französischen Saint-Gilles (Département Gard) gefunden worden. Der Fund sorgt landesweit für Entsetzen.

Wie französische Medien berichten, handelt es sich möglicherweise um die seit dem 10. August vermisste ehemalige Influencerin Sonia B.* (29) aus Nîmes. Ein Landarbeiter entdeckte den Körper zwischen den Rebzeilen, während bis zu 40 Gendarmen den Fundort auf forensische Spuren untersuchten, heisst es in einem Bericht von «Ouest-France».

Die Staatsanwaltschaft hat eine Mordermittlung eingeleitet und wartet auf die DNA-Analyse, um die Identität der Toten zweifelsfrei zu bestätigen.

Sie wurde durch Lip-Sync-Clips bekannt

B., bekannt durch ihre Lip-Sync-Videos auf Tiktok, hatte mehr als 260'000 Follower. Im September hätte sie ihren 30. Geburtstag gefeiert.

Die 29-Jährige beendete ihre Social-Media-Aktivität im Jahr 2025. Lip-Sync-Clips, bei denen Personen die Lippenbewegungen zu Musik oder Dialogen synchronisieren, sind ein beliebtes Format auf Plattformen wie Tiktok.

«Sie ging aus und kam nie zurück»

Die Umstände ihres Todes werfen viele Fragen auf. Laut ihrer Schwester Mia hatte Sonia B. sich am Abend ihres Verschwindens mit einem Mann getroffen, den sie bereits vorher mehrmals getroffen hatte. «Sie sagte uns, sie gehe abends aus und sie kam nie zurück.» Die Nachricht des Leichenfundes habe bei der Familie B. grosse Verzweiflung ausgelöst. «Sie ist zur falschen Zeit an den falschen Mann geraten», glaubt die Schwester.

B. sei ein «liebes und strahlendes Mädchen» gewesen. «Ich bin schockiert, in einer so grausamen Welt zu leben. Ich hätte nie gedacht, dass so etwas einmal unserer Familie passiert.»

Die Autopsie-Ergebnisse stehen nach wie vor aus. Die Ermittlungen dauern an.

* Name bekannt