Drama über den Wolken! Auf einem Flug von Indien nach London erkrankten alle drei Piloten. Einer von ihnen brauchte sogar Sauerstoff. Der Verdacht: Lebensmittelvergiftung im Crew-Hotel.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Drei Piloten auf Flug von Hyderabad nach London plötzlich krank

Verdacht auf Lebensmittelvergiftung nach Frühstück im Crew-Hotel

Flug sicher gelandet, über 200 Passagiere blieben unverletzt

Natalie Zumkeller Redaktorin News

Es sind dramatische Szenen, die sich am Mittwoch auf dem Flug BA276 von Hyderabad (Indien) nach London abspielen. Während des mehr als zehnstündigen Flugs werden plötzlich alle drei Piloten an Bord der British-Airways-Maschine krank.

Einen Piloten erwischte es besonders hart. Er musste mit Sauerstoff versorgt werden, war flugunfähig. Die beiden anderen Piloten wurden ebenfalls krank, konnten die Maschine aber unter Kontrolle halten. Sie landeten das Flugzeug sicher in London-Heathrow.

Crew-Hotel wird geprüft

Unter anderem berichtet RTL über den möglichen Grund für den Ausfall. Im Vordergrund steht derzeit der Verdacht auf eine Lebensmittelvergiftung. Vor dem Abflug frühstückten die drei Piloten gemeinsam in ihrem Hotel in der südindischen Stadt. Dazu tranken sie abgefülltes Wasser eines externen Anbieters. Jetzt prüft British Airways, ob die Crew-Unterkunft in Indien schuld an der Misere ist.

Die Fluggesellschaft stellt klar, dass die Passagiere zu keinem Zeitpunkt in Gefahr waren. Ein Sprecher sagt: «Das Wohlergehen unserer Kolleginnen und Kollegen hat höchste Priorität. Nach einigen vereinzelten Krankheitsfällen überprüfen wir die Crew-Unterkunft an diesem Standort.»

Der Flug blieb jedoch jederzeit unter Kontrolle. Die Sicherheitsvorschriften wurden laut der Airline genau eingehalten. Dass gleich drei Piloten auf demselben Flug krank werden, sei extrem selten. Die Ergebnisse der Untersuchung stehen derzeit noch aus.