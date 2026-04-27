Trump hat Reise von Sondergesandten nach Pakistan abgesagt

Von Sandra Marschner, Redaktorin am Newsdesk

Nun ist es klar: An diesem Wochenende gibt es kein Treffen der US-Sondergesandten mit dem iranischen Aussenminister Abbas Araghtschi. Wie Fox-News-Journalistin Aishah Hasnie am Samstagabend auf X schrieb, habe US-Präsident Donald Trump ihr am Telefon mitgeteilt, dass er die Reise von Steve Witkoff und Jared Kushner nach Pakistan einseitig abgesagt habe.

«Ich habe meinen Leuten vor kurzem gesagt, als sie sich gerade auf den Weg machen wollten: ‹Nein, ihr fliegt nicht 18 Stunden dorthin. Wir haben alle Trümpfe in der Hand. Sie können uns jederzeit anrufen, aber ihr werdet keine weiteren 18-stündigen Flüge mehr unternehmen, um dort herumzusitzen und über nichts zu reden›», zitiert Hasnie Trump.

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Kurz darauf meldete sich auch US-Präsident Trump selbst auf seiner Plattform Truth Social zu Wort: «Ich habe soeben die Reise meiner Vertreter nach Islamabad in Pakistan abgesagt, wo sie sich mit den Iranern treffen sollten. Zu viel Zeitverschwendung durch die Reise, zu viel Arbeit!»

Weiter behauptete der US-Präsident erneut, dass die Regierung im Iran gespalten sei. «Abgesehen davon herrscht innerhalb ihrer ‹Führung› enormes Gerangel und grosse Verwirrung. Niemand weiss, wer das Sagen hat – nicht einmal sie selbst.» Seine Nachricht schloss er mit den Worten: «Ausserdem haben wir alle Trümpfe in der Hand, sie haben keine! Wenn sie reden wollen, müssen sie nur anrufen!!!»

Das Statement des US-Präsidenten folgt auf die Abreise des iranischen Aussenminister Abbas Araghtschi aus Islamabad. Pakistans Premierminister Shehbaz Sharif schrieb nach dem Treffen mit dem iranischen Aussenminister auf X von einem «äusserst herzlichen und freundschaftlichen Meinungsaustausch über die aktuelle Lage in der Region». Von iranischer Seite waren vor der Reise Araghtschis nach Islamabad direkte Gespräche mit den USA immer wieder dementiert worden.

In einer Erklärung auf dem offiziellen Telegram-Kanal Araghtschis hiess es nach dem Treffen mit pakistanischen Vertretern, dass der Aussenminister die «grundsätzlichen Positionen» des Iran erläutert habe. Gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters äusserte sich ein iranischer Diplomat in Islamabad zu den US-Positionen: «Grundsätzlich wird die ‌iranische Seite keine Maximalforderungen akzeptieren.»