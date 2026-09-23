Eine Brasilianerin wurde am Montag an einer Raststätte tot im Auto ihres Ex-Freundes gefunden. Die Polizei ermittelt gegen den 29-Jährigen wegen Mordes. Die verstümmelte Leiche war er unter Plastiktüten versteckt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Brasilianerin (†25) tot in Auto ihres Ex-Freundes in Frankreich gefunden

Täter versteckte Leiche unter Kleidung, Mord wohl in Wohnung in Nizza

Familie startet Spendenaktion, um Überführung nach Brasilien zu finanzieren

Marian Nadler Redaktor News

Die Leiche der Brasilianerin Larissa B.* (†25) wurde am Montag im Auto ihres Ex-Freundes in der Region Brignoles im Südosten Frankreichs entdeckt. Das berichtet die italienische Nachrichtenagentur Ansa.

Laut Behördenangaben wurde der Franzose (29) festgenommen. Ihm wird der Mord an dem Model vorgeworfen.

Larissa starb wohl in ihrer eigenen Wohnung

Die ursprünglich aus São Paulo stammende junge Frau, deren Körper mit einem Messer verstümmelt worden sein soll, konnte zweifelsfrei identifiziert werden. Sie lebte seit etwa drei Jahren in Frankreich.

Mitarbeiter des französischen Zolls fanden die Leiche bei einer Kontrolle auf einem Rastplatz an der Autobahn A8. Die Leiche war unter Kleidung und Plastiktüten versteckt.

Laut Staatsanwalt Damien Martinelli aus Nizza deuten erste Ermittlungen darauf hin, dass die Tat in der Wohnung von Larissa in Nizza stattfand. Zuvor hatte Larissas Familie sie als vermisst gemeldet, nachdem der Kontakt zu ihr abgebrochen war.

Der Beschuldigte soll die Nummer der Mutter am Montag blockiert haben. «Was ist mit meiner Tochter passiert?», soll sie ihm vorher geschrieben haben, wie mehrere französische Medien übereinstimmend berichten.

Familie startet Spendenaktion

Der Verdächtige, der den Behörden bereits wegen Verkehrsverstössen und Drogendelikten bekannt ist, konnte den Zollbeamten die Anwesenheit der Leiche im Fahrzeug nicht erklären. Larissas Mutter behauptet, ihre Tochter sei nach dem Ende der Beziehung von ihrem Ex-Partner gestalkt worden. Er habe die Trennung nicht akzeptiert und sie angeblich bedroht.

Berichten zufolge beendete das Opfer die Beziehung nach fünf Monaten aufgrund der mutmasslichen Verbindungen des Mannes zum örtlichen organisierten Verbrechen. «Er war gewalttätig ihr gegenüber, und sie wollte die Beziehung beenden. Aber er wollte das Ende nicht akzeptieren», sagte ihre Mutter gegenüber «Nice-Matin» und versicherte, dass der Mann sie nach der Trennung «täglich in den sozialen Medien, aber auch persönlich» verfolgte und ihr mit dem Tod drohte. «Er sagte, wenn sie nicht bei ihm bliebe, würde sie mit niemand anderem zusammen sein.» Die Familie hat eine Spendenaktion gestartet, um die Kosten für die Überführung von Larissas Leichnam nach Brasilien zu decken.

* Name bekannt