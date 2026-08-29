Ein Angriff auf ein Lagerhaus tötet in der Nacht auf Samstag mindestens 27 Menschen nahe Kiew. Nun ermittelt die Ukraine, ob in den Räumlichkeiten heimlich Sprengstoff gelagert wurde.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Russland bombt Lagerhaus in Myla, nahe Butscha: 27 Tote, 42 Verletzte

381 Evakuierte, fünf Wohnhäuser und Restaurant durch Feuer zerstört

Ukraine meldet 267 russische Drohnen, 233 erfolgreich abgewehrt

Natalie Zumkeller Redaktorin News

In der Nacht auf Samstag hat Russland ein Lagerhaus in Myla nahe der nordukrainischen Stadt Butscha bombardiert. Die Folgen sind verheerend: Mindestens 27 Menschen sind tot, 42 weitere verletzt, darunter vier Kinder.

Der Drohnen-Treffer löste gewaltige Explosionen und ein riesiges Feuer aus. «Der Brand breitete sich auch auf Wohnhäuser aus», schreibt Tymur Tkatschenko von der lokalen Militärverwaltung auf Telegram. 381 Personen mussten evakuiert werden. Fünf Wohnhäuser und ein Restaurant standen in Flammen.

Selenski will mehr Langstreckenangriffe

Die heftigen Detonationen werfen Fragen auf. Die ukrainische Generalstaatsanwaltschaft ermittelt nun wegen «fahrlässiger Lagerbedingungen». Es wird geprüft, ob auf dem betroffenen Firmengelände illegale Sprengstoffe gelagert wurden.

Auch in anderen Teilen des Landes schlugen Drohnen ein. In der südukrainischen Stadt Cherson starb ein Mann durch eine Drohne, in der Hauptstadt Kiew gab es zwei Verletzte. Russland feuerte laut der ukrainischen Luftwaffe seit Freitagabend 267 Drohnen und zwei Raketen ab. Die Abwehrkräfte konnten immerhin 233 Drohnen vom Himmel holen.

Präsident Wolodimir Selenski fordert jetzt noch härtere Gegenschläge seiner Armee. In einer Videoansprache betonte er: «Zurzeit schaffen wir 300 Langstreckenschläge pro Tag – es müssen mehr werden.»