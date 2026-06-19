Am Donnerstagabend wurde das Ende der Blockade der Strasse von Hormus verkündet. Nun heisst es, dass der Iran die Blockade wieder aufgenommen habe. Dieser sollen Warnschüsse und Funksprüche vorangegangen sein.

Nach dem Unterzeichnen des Friedensabkommens zwischen dem Iran und den USA wurde am Donnerstag das Blockade-Ende der Strasse von Hormus verkündet.

Auf Telegram ist am Freitag nun aber zu lesen, dass der Iran die Meerenge erneut blockiere. Die Islamische Revolutionsgarde soll angeordnet haben, dass sich keine Schiffe der Strasse von Hormus nähern sollen. Die Meerenge werde geschlossen bleiben, bis sich Israel aus dem Libanon und die USA aus der Region zurückziehen.

Verwirrung um Strasse von Hormus

«Alle Schiffe werden im Interesse ihrer Sicherheit gebeten, sich nicht der Strasse von Hormus zu nähern. Jedes Schiff, das sich dieser Anweisung widersetzt, wird ins Visier genommen», heisst es in einer Erklärung, die auf dem Messengerdienst kursiert.

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Die für die Strasse von Hormus zuständige iranische Behörde, die Persian Gulf Strait Authority (PGSA), verkündete beinahe zeitgleich auf X, dass die Durchfahrt von Schiffen weiterhin möglich sei – sofern ein entsprechender Antrag gestellt werde. Anträge würden bewilligt, wenn sie den vorgegebenen Bedingungen entsprächen. «Um Verzögerungen bei der Ein- oder Ausfahrt durch die Strasse von Hormus zu vermeiden, müssen die vollständigen Informationen mindestens 48 Stunden vor Erreichen des Gebiets eingereicht werden», lautet eine Bedingung. Die Verantwortung für die Nichteinhaltung der Bedingungen liege bei den Schiffseignern.

Das erst vor wenigen Tagen von US-Präsident Donald Trump (80) ausgehandelte Abkommen mit dem Iran steht bereits wieder auf der Kippe. Am Freitagmorgen waren die in der Schweiz geplanten Gespräche zwischen Unterhändlern beider Seiten überraschend verschoben worden.

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