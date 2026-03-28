Erstmals seit 2014 besuchte eine russische Delegation die USA – möglich gemacht durch eine Ausnahmegenehmigung der Trump-Regierung. Dabei erhielten die Parlamentarier ein besonderes Geschenk.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Russische Abgeordnete besuchten USA, erstmals seit über zehn Jahren

Sie erhielten Socken mit Donald Trumps Gesicht als Geschenk

US-Einreise trotz Ukraine-Sanktionen durch Ausnahmegenehmigung der Trump-Regierung War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Janine Enderli Redaktorin News

Russische Abgeordnete haben vergangene Woche erstmals seit über zehn Jahren die USA besucht – ein Besuch, den der Kreml als «historisch» bezeichnet. Ein kurioses Detail des Treffens: Die russischen Abgeordneten wurden mit Socken beschenkt, die das Gesicht von Donald Trump zeigten.

Trotz bestehender Sanktionen wegen des Angriffskriegs gegen die Ukraine erhielten die Vertreter der russischen Duma von der Trump-Regierung eine Ausnahmegenehmigung zur Einreise. Das Treffen wurde von der republikanischen Kongressabgeordneten Anna Paulina Luna ermöglicht.

«Als Vertreter der beiden grössten Atommächte der Welt sind wir unseren Bürgern einen offenen Dialog, neue Ideen und eine offene Kommunikation schuldig», betonte Luna auf X.

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«Das ist ein Fortschritt»

Laut Wjatscheslaw Nikonow, Abgeordneter der Kremlpartei «Geeintes Russland», wurde über mögliche Friedensverhandlungen zum Ukraine-Krieg, die Wiederaufnahme des Flugverkehrs, wirtschaftliche Beziehungen und eine eventuelle Aufhebung der Sanktionen gesprochen.

Er bezeichnete das Treffen als Fortschritt, wenn auch noch keine vollständige Wiederaufnahme der Kontakte. Der «Kommersant» berichtete, dass die russischen Delegierten nach einem positiven Fazit nun auf einen Gegenbesuch von US-Vertretern im Mai hoffen.