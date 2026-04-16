Kuriose Verfolgungsjagd in Polen: Ein Velodieb flüchtete auf die Strecke eines Radrennens und radelte kurzzeitig allen davon. Die Polizei konnte ihn nach dem Rennen festnehmen.

Dreister Dieb schliesst sich bei Flucht Velorennen an – und fährt fast aufs Podest

Dreister Dieb schliesst sich bei Flucht Velorennen an – und fährt fast aufs Podest

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Polnische Polizei verhaftet jungen Mann (20) nach Flucht über Rennstrecke in Sobótka

Täter überholte kurzzeitig Teilnehmerfeld und landete beinahe auf dem Podium

Gestohlene Gegenstände im Wert von 6100 Fr. sichergestellt War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Blick Newsdesk

Bei der Sicherung des Radrennens «Ślężański Mnich 2026» im polnischen Sobótka, südwestlich von Breslau, haben Polizisten einen Mann (20) festgenommen. Er wird verdächtigt, ein Velo und ein Navigationssystem im Wert von umgerechnet rund 6100 Franken gestohlen zu haben. So weit, so unspektakulär.

Was die Story kurios macht: Der Täter flüchtete auf die Rennstrecke – und radelte nicht nur der Polizei kurzzeitig davon.

Fluchtversuch über Rennstrecke

Der Vorfall ereignete sich am Sonntagnachmittag. Beamte der Polizeistation Sobótka bemerkten einen ihnen wegen früherer Straftaten bekannten Einwohner, unterwegs mit einem neuen Markenvelo. Die Beamten vermuteten, dass er dieses gestohlen haben könnte, und beschlossen, einzugreifen.

Als der Mann die Polizisten sah, ergriff er die Flucht. Er fuhr auf die Radrennstrecke und setzte dort seinen Fluchtversuch inmitten der anderen Teilnehmer fort.

Fünf Jahre Haft nach kurioser Verfolgungsjagd?

Zeitweise überholte er sogar das Peloton. Gemäss offiziellen Angaben katapultierte ihn seine dynamische Fahrweise kurzzeitig an die Spitze des Rennens, sodass er es beinahe «auf das Podium» geschafft hätte.

Die Beamten nahmen sofort die Verfolgung auf. Auf der Flucht versuchte der Mann, Beweismittel zu vernichten, indem er sein Navigationsgerät an den Strassenrand warf. Nach einer kurzen Verfolgungsjagd konnten die Beamten den Täter festnehmen.

Die Beamten stellten die gestohlenen Gegenstände sicher und ermittelten schnell den Besitzer. Sowohl das Velo als auch das Navigationsgerät wurden dem Bestohlenen zurückgegeben. Der junge Täter wurde wegen Diebstahls angeklagt. Er bekannte sich schuldig. Ihm drohen nun bis zu fünf Jahre Haft.

Dieser Artikel ist zuerst auf wiadomosci.onet.pl erschienen. Die polnische Newsplattform gehört wie Blick zum Ringier-Verlag.