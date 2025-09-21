Ein bewaffneter Velo-Dieb wurde von der niederländischen Polizei in einem Rotterdamer Vorort getötet. Der Vorfall ereignete sich nahe einem Fast-Food-Restaurant, eine Untersuchung wurde eingeleitet.

Wie bei Schusswaffengebrauch durch die Polizei üblich, wurde eine Ermittlung zum Verhalten der beteiligten Beamten eingeleitet. Foto: x

Darum gehts Niederländische Polizei erschiesst mutmasslichen E-Bike-Räuber in Rotterdam-Vorort

Verdächtiger erbeutete Fatbike unter Einsatz einer Schusswaffe

Mehrere Rettungskräfte und ein Rettungshubschrauber waren im Einsatz Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die niederländische Polizei hat einen mutmasslichen E-Bike-Räuber erschossen. Der Vorfall ereignete sich in der Nähe eines Fast-Food-Restaurants in dem Rotterdamer Vorort Capelle aan den IJssel. Ein Video von dem Einsatz kursiert in den sozialen Medien.

Angaben der Polizei auf X auf zufolge starb der Verdächtige am Sonntag noch am Ort des Geschehens. Zuvor habe der Mann ein sogenanntes Fatbike unter Einsatz einer Schusswaffe erbeutet, berichtete die Nachrichtenagentur ANP. Angaben zum Opfer des Raubversuchs gab es zunächst nicht.

Mehrere Rettungskräfte sowie ein Rettungshubschrauber seien im Einsatz gewesen. Wie bei Schusswaffengebrauch durch die Polizei üblich, wurde eine Ermittlung zum Verhalten der beteiligten Beamten eingeleitet.



