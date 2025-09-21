Wie bei Schusswaffengebrauch durch die Polizei üblich, wurde eine Ermittlung zum Verhalten der beteiligten Beamten eingeleitet.
Die niederländische Polizei hat einen mutmasslichen E-Bike-Räuber erschossen. Der Vorfall ereignete sich in der Nähe eines Fast-Food-Restaurants in dem Rotterdamer Vorort Capelle aan den IJssel. Ein Video von dem Einsatz kursiert in den sozialen Medien.
Angaben der Polizei auf X auf zufolge starb der Verdächtige am Sonntag noch am Ort des Geschehens. Zuvor habe der Mann ein sogenanntes Fatbike unter Einsatz einer Schusswaffe erbeutet, berichtete die Nachrichtenagentur ANP. Angaben zum Opfer des Raubversuchs gab es zunächst nicht.
Mehrere Rettungskräfte sowie ein Rettungshubschrauber seien im Einsatz gewesen. Wie bei Schusswaffengebrauch durch die Polizei üblich, wurde eine Ermittlung zum Verhalten der beteiligten Beamten eingeleitet.