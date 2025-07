Die mutmasslichen Diebe liessen diesen Transporter zurück. Foto: Kapo Graubünden

Darum gehts Drei mutmassliche Fahrraddiebe in Malans geflüchtet, Polizei sucht Zeugen

Anwohner beobachtete Verdächtige beim Verladen von Fahrrädern in Kleintransporter

Vorfall ereignete sich am Montag gegen 1.15 Uhr in der Küragasse Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Johannes Hillig Redaktor News

Am Montag gegen 1.15 Uhr stellte ein Anwohner in Malans in der Küragasse drei Personen fest, die Fahrräder in einen grauen moldawischen Kleintransporter verluden. Als er diese ansprach, flüchteten sie zu Fuss in Richtung Jeninserstrasse.

Bei der anschliessenden Fahndung durch die Kantonspolizei Graubünden konnten die drei nicht festgestellt werden. Die Ermittler bitten deswegen, um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer hat was in der Tatnacht gesehen oder gehört? Zeugen sollen sich umgehend melden.