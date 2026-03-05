So heftig die Explosionen und so präzise die Treffer auch sind: Allein mit Luftschlägen werden die USA und Israel das Mullah-Regime nicht stürzen können. Zu Hilfe eilen ihnen jetzt die Kurden. Der Preis, den sie verlangen, ist hoch.

Samuel Schumacher Ausland-Reporter

US-Kriegsminister Pete Hegseth (45) kann die israelisch-amerikanischen Luftschläge in seinen Pressekonferenzen noch so sehr abfeiern, US-Präsident Donald Trump (79) und Israels Premier Benjamin Netanyahu (76) können noch so viele Bomber Richtung Iran losschicken: Ohne Bodentruppen werden die Amerikaner und die Israelis das Mullah-Regime nicht besiegen können. Einen Regierungsumsturz nur mit Luftstreitkräften: Das hat es noch nie gegeben.

Klar ist also: Soldaten müssen rein. «Boots on the ground», wie die Amerikaner sagen. Und weil weder die USA noch Israel dazu bereit sind, ihre Söhne und Töchter in Uniform in die iranische Todeszone zu schicken, müssen die Kurden ran. Tausende Kämpfer des staatenlosen Volkes haben sich in der bergigen Grenzregion zwischen dem Iran und dem Irak versammelt und am Mittwoch eine Bodenoffensive gegen die Mullahs gestartet. Ihr Ziel ist klar – und der dafür verlangte Preis hoch.