Donald Trump will einen luxuriösen Jumbo als neue Air Force One akzeptieren – als Geschenk des Königreichs Katar, das er am Mittwoch besucht. Daneben streicht die Trump-Familie mit Krypto-Währungen Gelder von Ausländern ein. Ist an den Korruptions-Vorwürfen etwas dran?

Am Dienstagmorgen ist Donald Trump (l.) in Saudi-Arabien eingetroffen, wo er von Kronprinz Mohammed bin Salman empfangen wurde. Foto: Anadolu via Getty Images

Daniel Jung Redaktor News

Es ist seine erste grosse Auslandsreise: Donald Trump (78) ist auf der arabischen Halbinsel. Am Dienstagmorgen ist er in Saudi-Arabien gelandet. Am Mittwoch reist er nach Katar weiter. Am Donnerstag ist er in den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Beim Trip geht es um Sicherheitsfragen sowie um wirtschaftliche Zusammenarbeit mit den strategischen Partnern der USA. Gerade das Königreich Katar wird derzeit aber auch oft im Zusammenhang mit Korruptionsvorwürfen gegen Trump genannt. Sogar im Umfeld des Präsidenten sind die Leute besorgt.