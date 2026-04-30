Kommt es im Iran bald wieder zu Angriffen?

Von Mattia Jutzeler, Redaktor am Newsdesk

Die Fronten im Irankrieg haben sich momentan festgefahren. Die USA werden an ihrer Seeblockade festhalten, bis der Iran ein Atomabkommen unterzeichnet. Wie US-Präsident Donald Trump am Mittwoch ein weiteres Mal betonte, wolle er um jeden Preis verhindern, dass die Islamische Republik in den Besitz einer Atombombe kommt.

Zu grösseren Kampfhandlungen auf dem iranischen Festland ist es seit dem vereinbarten Waffenstillstand am 8. April allerdings nicht mehr gekommen. Lediglich im Zuge der Seeblockade kam es zu Konflikten, die USA kaperten beispielsweise mehrere Öltanker, die mit dem Iran in Verbindung stehen. Die Islamische Republik blieb mit ihrer sogenannten «Moskitoflotte» in der Meerenge allerdings trotzdem militärisch aktiv.

Wie Recherchen von «Axios» jetzt zeigen, könnten die USA die Front im Iran aber schon bald wieder öffnen. Mehrere anonyme Quellen bestätigen dem Medium, dass Trump am Donnerstag von seinen Kommandanten über potenzielle neue Angriffspläne im Iran informiert wird.

Die US-Armee habe bereits einen Plan für eine «kurze und schlagkräftige» Angriffswelle gegen den Iran ausgearbeitet, heisst es im Artikel weiter. Ziel dieses Plan sei es, den Verhandlungsstillstand zwischen den beiden Parteien zu durchbrechen.

Ein weiterer Plan, der Trump am Donnerstag voraussichtlich vorgelegt werde, konzentriere sich auf die Übernahme eines Teils der Strasse von Hormus durch die USA. Die wichtige Handelsroute soll so wieder für den Schiffsverkehr geöffnet werden. Eine solche Operation könnte Bodentruppen umfassen, sagte eine Quelle zu «Axios».