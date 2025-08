Eine Abschlussfeier auf Sizilien endete für Simona C. tödlich. Ihre Familie will wissen, was passiert ist.

Darum gehts 21-jährige Simona C. tot in Pool gefunden, Familie fordert Aufklärung

Verdächtige Umstände: Kleidung verschwunden, Alkohol fehlte trotz Einladung zum Trinken

Was als fröhliche Partynacht begann, endete in einer Tragödie: In Sizilien kam die junge Simona C.* (†21) unter mysteriösen Umständen ums Leben. Sie wurde tot im Pool einer gemieteten Villa bei Palermo entdeckt. Warum die Frau starb, ist unklar.

In der Nacht auf Samstag feierten zahlreiche junge Leute in dem Haus bei Bagheria den Uni-Abschluss zweier Freunde. In den frühen Morgenstunden nahm das Fest jedoch eine dramatische Wendung. Als Simonas Eltern sie gegen 4.50 Uhr anriefen, erfuhren sie von einer fremden Person am Hörer, dass es ihrer Tochter nicht gut gehe. Bei ihrer Ankunft fanden die Eltern eine schockierende Szene vor.

Simonas Zwillingsschwester Roberta beschreibt gegenüber Rai: «Als wir ankamen, lag die Leiche meiner Schwester am Beckenrand. Sie hatte einen Bikini an und war mit einem Handtuch bedeckt.» Die Polizei und der Krankenwagen seien schon da gewesen. Genauso wie rund 20 Partygäste. «Sie standen einfach schweigend in der Ecke, niemand sagte etwas.»

«Ihre Kleidung war verschwunden»

Roberta, ihre Brüder und die Eltern Luciano und Giuseppina wollen wissen, was mit Simona passiert ist. «Ihre Kleidung war verschwunden.» Nur die Schuhe seien noch vor Ort gewesen, sagt die Familie und tut ihre Bedenken gegenüber den Ermittlern kund.

Ein weiterer Punkt, der der Familie verdächtig erscheint: Alkohol fehlte auf dem Gelände komplett, obwohl in der Whatsapp-Einladung vom Trinken die Rede war. Die Familie geht nicht von einem Unfall aus und fordert von den Ermittlern die Aufklärung des Todes. «Meine Tochter war eine Sportlerin, sie war ein Fisch im Wasser. Wir wollen wissen, was passiert ist», sagt der Vater. Im Raum steht offenbar der Verdacht, dass der jungen Frau Substanzen wie Alkohol oder Drogen verabreicht wurden. Die Eltern geben jedoch an, dass sie niemandem Vorwürfe machen. Sie wollen einfach wissen, was mit Simona passiert ist.

Staatsanwaltschaft veröffentlicht Erklärung

Nach den kritischen Äusserungen der Familie hat die Staatsanwaltschaft der Stadt Palermo eine Erklärung veröffentlicht und eine Rekonstruktion des Abends präsentiert. Sowohl die Kleidung als auch der am Abend vorhandene Alkohol seien beschlagnahmt worden, deshalb hätten die Sachen gefehlt.

Gegen 4 Uhr hätten zwei junge Männer Simonas Leiche im Pool entdeckt. «Sie lag weit entfernt vom Bar-Bereich und den Toiletten», heisst es in der Stellungnahme. Die Studenten hätten Simona dann aus dem Wasser gezogen. Sie versuchten noch, die Volleyballspielerin zu reanimieren. Ohne Erfolg.

Simonas Autopsie wurde für Donnerstag angesetzt. Sie wird hoffentlich mehr Klarheit ins Dunkle bringen.

* Name bekannt