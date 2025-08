Auf dem Weg in die Ferien Familie aus der Schweiz verunglückt auf Autobahn – Frau tot

Auf dem Weg in die Ferien ist eine in der Schweiz wohnhafte Familie serbischer Herkunft auf einer Autobahn an der italienisch-slowenischen Grenze verunglückt. Eine Frau kam dabei ums Leben. Die verletzten Mitfahrenden wurden in umliegende Spitäler gebracht.

Publiziert: 15:09 Uhr | Aktualisiert: vor 7 Minuten