Am Freitagmorgen ist es in Wohlen im Kanton Aargau zu einem schlimmen Verkehrsunfall gekommen. Zwei Jugendliche sind tot.

16-Jähriger kracht mit Mercedes in Hauswand – zwei Teenager tot

Horror-Unfall in Wohlen AG

Darum gehts Verkehrsunfall in Wohlen AG mit Todesopfern

Auto prallte ungebremst in eine Hauswand

Marian Nadler Redaktor News

In Wohlen AG ist es am Freitagmorgen in einer 30er-Zone zu einem Verkehrsunfall gekommen. Es gibt Todesopfer.

Drei Jugendliche waren in einem schwarzen Mercedes auf einer schmalen Strasse unterwegs, als es zum Unfall kam. Das teilte Bernhard Graser, Mediensprecher bei der Kantonspolizei Aargau, gegenüber BRK News mit. Am Steuer sass ein Bub (†16), der die Kontrolle über den Wagen verlor. Das Auto kam von der Strasse ab, fuhr durch einen Garten, rasierte einen Baum und prallte ungebremst in eine Hauswand.

Weiterer Jugendlicher schwer verletzt

Anwohner bemerkten den Unfall und kamen den jungen Burschen zu Hilfe. Später kamen Rettungskräfte und Polizisten dazu. «Sie haben ein schlimmes Bild angetroffen», so Graser. Zwei der jungen Männer seien leblos gewesen. Die Ambulanz habe mit Reanimationsmassnahmen begonnen – ohne Erfolg. Die beiden Teenager verstarben an der Unfallstelle. Das zweite Todesopfer war 19 Jahre alt.

Ein dritter Jugendlicher (19) sass auf der Rückbank. Er wurde schwer verletzt und in ein Spital gebracht.

War der Mercedes zu schnell unterwegs?

Warum der 16-Jährige am Steuer sass, ist noch unklar. «Die entsprechenden Ermittlungen haben wir aufgenommen», sagte Graser.

Die Jugendlichen waren offenbar mit deutlich mehr als 30 Kilometern pro Stunde unterwegs. «Das schreckliche Bild spricht eine eindeutige Sprache», fügt der Kapo-Sprecher hinzu. Die Unfalltechniker der Kantonspolizei sind vor Ort.

