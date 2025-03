Am Samstagmorgen legten in Wohlen Unbekannte zwei Velos auf die Bahngleise. Ein Zug kollidierte mit den Velos, was zu beträchtlichem Sachschaden führte. Brisant: Es ist nicht das erste Mal, dass es zu einem solchen Vorfall kommt.

1/2 Diese Velos landeten auf den Schienen. Foto: Kantonspolizei Aargau

Darum gehts Mehrere Gegenstände auf Bahngleisen platziert, Züge kollidieren mit Hindernissen

Kantonspolizei Aargau bittet Bevölkerung um Mithilfe bei Aufklärung der Vorfälle

Janine Enderli Redaktorin News

Lausbubenstreich mit Folgen: In den letzten Tagen wurden im Raum Wohlen AG bereits mehrfach Gegenstände auf Bahngleisen platziert, was zu Kollisionen zwischen Zügen und den Hindernissen führte. Der jüngste Vorfall: Am Samstag legten Unbekannte zwei Velos auf die Gleise, anschliessen prallte ein SBB-Zug in die Gegenstände hinein.

Brisant: Bereits am 14, März kommunizierte die Kantonspolizei Aargau über einen ähnlichen Fall. «Wir nehmen diese Vorfälle sehr ernst und bitten die Bevölkerung um Mithilfe.» Glücklicherweise seien bisher keine Personen zu Schaden gekommen.

Zeugen, die Informationen zu den Vorfällen oder zu den Personen haben, die die Gegenstände auf die Gleise gelegt haben, werden gebeten, sich umgehend bei der Kantonspolizei Aargau zu melden. «Ihre Hinweise sind entscheidend, um weitere Vorfälle zu verhindern und die Sicherheit auf den Bahngleisen zu gewährleisten», heisst es im Communiqué.