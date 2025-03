Crash in Waltenschwil AG Zwei Autos kollidieren – beide Fahrer schwer verletzt

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Dienstagabend in Waltenschwil AG, als zwei Fahrzeuge an einer Kreuzung kollidierten. Beide Fahrer wurden schwer verletzt und mussten mit Rettungshelikoptern in Krankenhäuser gebracht werden.