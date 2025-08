Ein Gericht in Florida hat Tesla zu einer Zahlung von über 242 Millionen Dollar verurteilt, nachdem ein tödlicher Unfall mit einem Tesla S im Autopilot-Modus passiert war. Der Unfall forderte das Leben einer jungen Frau und verletzte ihren Freund schwer.

Darum gehts Tesla muss über 242 Millionen Dollar Schadenersatz zahlen

Unfall geschah mit Autopilot-Funktion in Key Largo, Florida

Der US-Elektroautobauer Tesla soll einem Gerichtsurteil zufolge nach einem tödlichen Unfall vor sechs Jahren mehr als 242 Millionen Dollar (fast 200 Millionen Franken) Schadenersatz zahlen. Ein Geschworenengericht im US-Bundesstaat Florida gab dem Unternehmen die Mitschuld an dem Unfall.

Bei dem Unfall fuhr ein in der Autopilot-Funktion fahrender Tesla S in einen Geländewagen, wie der Anwalt der Unfallopfer, Darren Jeffrey Rousso, der Nachrichtenagentur AFP am Freitag (Ortszeit) sagte.

Unfall wird für Tesla richtig teuer

Bei dem Unfall in Key Largo in Florida kam eine 22-Jährige ums Leben, ihr Freund wurde verletzt. Laut der im April 2021 gegen Tesla eingereichten Klage wurde das Auto des Paares von dem Tesla mit voller Geschwindigkeit gerammt, weil er von dem Fahrassistenzsystem nicht erkannt wurde.

Das Gericht verurteilte Tesla zu einem Strafschadenersatz von 200 Millionen Dollar. Weitere 59 Millionen Dollar (48 Millionen Franken) gehen als Schadenersatz an die Familie der Verstorbenen, der Freund erhält 70 Millionen Dollar (57 Millionen Franken) Schadenersatz, wie aus den Gerichtsakten hervorgeht.

Tesla will in Berufung gehen

Von den beiden letzten Beiträgen muss der Unfallverursacher zwei Drittel zahlen und Tesla ein Drittel, erklärte Rousso. Der Konzern aus Austin im US-Bundesstaat Texas muss somit letztlich 242 Millionen Dollar zahlen. «Die Jury hat alle Beweise angehört und ein faires und gerechtes Urteil für unsere Mandanten gefällt», sagte Rousso.

Tesla wies die Verantwortung zurück und machte den Fahrer für den Unfall verantwortlich. Beweise zeigten, dass dieser den Fuss auf dem Gaspedal hatte, wodurch der Autopilot deaktiviert worden sei, während er nach seinem heruntergefallenen Telefon suchte und abgelenkt war, erklärte Tesla. Das Unternehmen nannte das Urteil einen «Fehler» und kündigte an, in Berufung zu gehen.