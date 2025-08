Eine Frau verursachte am Freitagnachmittag in Leuggern AG einen spektakulären Unfall. Sie prallte gegen ein Ortsschild, fuhr durch eine Wiese und kam in einem Garten zum Stillstand. Die Polizei vermutet Sekundenschlaf und Drogeneinfluss als Ursachen.

1/4 Das Ortsschild von Leuggern nietete die Frau einfach um. Foto: Kantonspolizei Aargau

Darum gehts Frau (30) verursacht Unfall nach Einschlafen am Steuer in Leuggern AG

Trotz Crash wendet sie und fährt durch eine Wiese

Fahrerin unverletzt, erheblicher Schaden an Auto und Ortstafel

Marian Nadler Redaktor News

Es passierte am Freitagnachmittag. Um 15.20 Uhr war eine Frau (30) mit ihrem Skoda auf der Hauptstrasse in Leuggern AG in Richtung Zentrum unterwegs. Am Ortseingang kam sie rechts von der Strasse ab, prallte gegen das Ortsschild und danach gegen eine Bretterwand.

Völlig unbeirrt von dem Crash vollzog die Frau ein Wendemanöver, um dann in Gegenrichtung abermals von der Fahrbahn zu geraten. Der Skoda fuhr durch eine Wiese und kam schliesslich an der Böschung eines angrenzenden Gartens zum Stillstand.

Führerausweis vorerst weg

Helfer fanden die Frau nicht ansprechbar im Wagen vor. So schreibt es die Kantonspolizei in einer Medienmitteilung.

Als kurz danach die erste Patrouille der Regionalpolizei Zurzibiet eintraf, war die Frau wieder bei Bewusstsein. Bei der wilden Fahrt war sie unverletzt geblieben. Eine Ambulanz brachte sie zur Kontrolle ins Spital. Am Auto sowie an der Ortstafel entstand erheblicher Schaden.

Nach ersten Erkenntnissen war die Lenkerin am Steuer eingeschlafen. Weil zudem der Verdacht auf Drogen- und Medikamenteneinfluss bestand, musste sie eine Blut- und Urinprobe abgeben. Die Kantonspolizei Aargau nahm ihr den Führerausweis vorläufig ab.