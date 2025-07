1/6 Gaia C. (†24) wurde vergangene Woche bei einem Verkehrsunfall tödlich verletzt.

Am Dienstagnachmittag wird Gaia C. (†24) die letzte Ehre erwiesen. Die junge Babysitterin wurde vergangene Woche plötzlich aus dem Leben gerissen. Beim Überqueren eines Fussgängerstreifens wurde sie von einem Geländewagen überfahren und getötet. Die ganze Region steht unter Schock. Und nicht nur das: Der Fall bewegt über die Grenzen der Mittelmeer-Insel Sardinien hinaus, machte weltweit Schlagzeilen. Am späten Dienstagnachmittag beginnt die Trauerfeier in Tempio Pausania, der Hemat von Gaia C.

Die ganze Region steht nach dem tragischen Tod der jungen Frau, die noch ihr ganzes Leben vor sich hatte, unter Schock. Gianni Addis, Bürgermeister von Tempio Pausania, schrieb in einer Erklärung: «Für diesen vorzeitigen Tod, der so unfair und absurd ist, der in einem Augenblick ein junges Leben brach, das gerade erst aufgeblüht war, der das strahlende Lächeln unserer sehr jungen Bürgerin Gaia C. löschte, fehlen mir wirklich die Worte.» Auch Freunde und Bekannte reagierten bestürzt.

Trauerfeier am Abend

Am Dienstagabend findet die Beerdigung in Tempio Pausania, der Heimat von Gaia C., statt. Die Trauerfeier in der Andachstsstätte Oratorio del Rosario beginnt um 17.30 Uhr. Alle öffentlichen Veranstaltungen und Aktivitäten werden in dieser Zeit eingestellt.

Erst am Montag wurde die Obduktion abgeschlossen. Diese ergab, dass Gaia C. an einem schweren Schädel-Hirn-Trauma infolge des heftigen Verkehrsunfalls starb. Am Dienstag wurde ihr Leichnam in ihre Heimatstadt gebracht. In einer Prozession erwies ihr eine grosse Menschenmenge gegenüber der Kathedrale San Pietro im Zentrum der Altstadt die letzte Ehre. Dort findet auch die Beerdigung statt.