«Wichtiger denn je, für Freiheit einzustehen» Auf dem Recht auf Freiheit baue das Recht auf Privateigentum auf. «Es ist wichtiger denn je, für die Freiheit einzustehen», unterstreicht der argentinische Präsident. Er spricht sich gegen physische und psychische Gewalt aus. Eine Umverteilung des Vermögens von Produzenten zu Konsumenten kritisiert Milei und warnt vor negativen wirtschaftlichen Folgen. Der freie unternehmerische Kapitalismus sei gerecht. Milei fordert gerechten Kapitalismus «Es gibt eine Reihe von Katastrophen, die in der Vergangenheit durch den Sozialismus erschaffen wurden. Venezuela ist ein Beispiel dafür. Es wurde eine blutige Narco-Diktatur», fährt Milei vor. Er fordert die Verteidigung des freien Kapitalismus. Dieser müsse gerecht sein. «Viele der heutigen Konflikte sind das Ergebnis des natürlichen Gesetzes. Es ist Teil ihrer Essenz und unveränderlich», betont Milei. «Es gibt zwei Hauptprinzipien: das Recht auf Leben und das Recht auf Freiheit.» Milei: «Westen ist in Gefahr» Jetzt hat Javier Milei das Wort. «Machiavelli ist tot», beginnt Milei seine Rede. Er spricht über die Gegenüberstellung von Gerechtigkeit und Effizienz. «Was gerecht ist, kann nicht effizient sein, und was effizient ist, kann nicht gerecht sein. Es sind zwei Seiten der Medaille», so Milei. «Kurz gesagt: Wenn öffentliche politische Massnahmen getroffen werden, muss auch die Ethik einbezogen werden.» Ungerechte Massnahmen würden zum wirtschaftlichen und sozialen Kollaps führen. Milei bezieht sich auf den Westen. «Schon letztes Jahr habe ich gesagt, dass der Westen in Gefahr sei.» Milei hat auf der Bühne Platz genommen Jetzt ist er da: Javier Milei hat auf der WEF-Bühne Platz genommen. Das Begrüssungswort hält Marisol Angela de Barillas, die Lateinamerika-Chefin des WEF. Nach Trump spricht Milei Trump hat etwas länger gebraucht. Noch hat Javier Milei die WEF-Bühne nicht betreten. Es sollte aber in Kürze losgehen. Blick begleitet die Rede des argentinischen Präsidenten in diesem Ticker. Nach Wut-Rede 2024: Worüber spricht Milei am Mittwoch? Im vergangenen Jahr sorgte der argentinische Präsident mit seiner aggressiven Rede für Schlagzeilen. Er kritisierte linke Bewegungen, Umweltschutzbemühungen und Abtreibungen. Auch in diesem Jahr ist Javier Milei wieder in Davos zu Gast. Bei seiner Rede am Mittwoch dürfte Milei vor allem US-Präsident Donald Trump huldigen und sich selbst loben. Milei spricht am Mittwoch direkt im Anschluss an Trumps Auftritt. Die Rede wird etwa 30 Minuten dauern.

Bei all dem Streit über Grönland und mehreren ungelösten internationalen Konflikten herrscht am World Economic Forum (WEF) in Davos in manchen Momenten auch gute Laune. Etwa, wenn sich Bundespräsident Guy Parmelin (66) und der argentinische Präsident Javier Milei (55) treffen. Bilder vom Mittwochvormittag zeigen die beiden Politiker lächelnd beim Händeschütteln. Milei nimmt bereits zum dritten Mal am WEF teil.

Im vergangenen Jahr hielt Milei ein flammendes Plädoyer für den Kapitalismus. Er wetterte zudem gegen die «Woke-Ideologie», Abtreibungen und «fanatischen Umweltschutz». In diesem Jahr dürfte Milei, der sich als Kettensägen-Präsident vor allem mit Deregulierung einen Namen machte, teils ähnliche Töne in Richtung linker Bewegungen anschlagen.

Milei spricht nach Trump

Ein Fokus dürfte diesmal auch auf der Huldigung von US-Präsident Donald Trump (79) liegen. Milei spricht am Mittwoch um 15.45 Uhr, direkt im Anschluss an Trump.

Der liberale Präsident wird seine Rede nutzen, um die Annäherung an die Vereinigten Staaten zu bekräftigen. Gleichzeitig wird er sich laut dem TV-Sender Canal 26 für einen uneingeschränkten Welthandel aussprechen und eine Bilanz zu seinem eigenen wirtschaftlichen Kurs ziehen, Eigenlob inklusive. Die Rede wird rund 30 Minuten dauern.

Begleitet wird Milei in Davos von seiner Schwester Karina. Sie ist Generalsekretärin des argentinischen Präsidenten. Auch Aussenminister Pablo Quirno (59) und Wirtschaftsminister Luis Caputo (60) sind Teil der Entourage. Mit dem Minister für Deregulierung und Transformation, Federico Sturzenegger (59), hat Milei sogar einen Politiker mit Schweizer Wurzeln mitgenommen. Sturzeneggers Familie väterlicherseits stammt aus Appenzell.

Argentinien wird Teil von Trumps Friedensrat

Nach der Rede steht für Milei am Donnerstag noch ein wichtiger Programmpunkt an. Dann wird er an der Unterzeichnungszeremonie des Friedensrates teilnehmen, der von Trump ins Leben gerufen wurde, um Frieden im Gazastreifen anzustreben. Trump plant mittlerweile, den Friedensrat zu einem weltweit zuständigen Gremium auszubauen.

0:57 «Um Bürokratie aufzuräumen»: Milei schenkt Musk eine Kettensäge

Im ersten Kapitel der Charta heisst es, der Friedensrat sei eine «internationale Organisation», die «die Stabilität fördern, verlässliche und gesetzliche Führung wiederherstellen und in Gegenden, die von Konflikten betroffen oder bedroht sind, dauerhaften Frieden wiederherstellen will». Kritiker sehen darin eine Art Gegen-Uno.