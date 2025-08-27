Bei einer Wahlkampfveranstaltung wurden auf den argentinischen Präsidenten Javier Milei Steine und Flaschen geworfen. Videos zeigen den Vorfall.

Javier Milei wurde bei einer Wahlkampfveranstaltung mit Steinen und Flaschen beworfen. Foto: keystone-sda.ch

Marian Nadler Redaktor News

So hatte sich der argentinische Präsident Javier Milei (54) seinen Wahlkampfauftritt am Mittwoch sicher nicht vorgestellt: In Lomas de Zamora wurde er von Demonstranten mit Steinen und Flaschen beworfen. Zwei Personen wurden argentinischen Medienberichten zufolge festgenommen. Mindestens eine Anhängerin Mileis wurde verletzt und in einem Krankenwagen weggebracht, wie ein Reporter der Nachrichtenagentur AFP berichtete.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Im Anschluss an die Wurfattacke flüchteten Milei und seine Entourage zunächst auf der Ladefläche eines Pickups. Dabei wurden sie von der Polizei eskortiert. Der Abgeordnete José Luis Espert verliess den Ort des Geschehens auf einem Töff, wie «Clarin» berichtete.