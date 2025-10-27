Mileis libertäre Politik mit der Kettensäge besteht den Stimmungstest. Die Partei des Präsidenten holte bei der Zwischenwahl 40 Prozent der Stimmen und war damit stärkste Kraft.

1/5 Javier Mileis Partei holte bei der Zwischenwahl 40 Prozent der Stimmen. Foto: AP

Darum gehts Argentiniens Wähler unterstützen libertäres Experiment von Präsident Javier Milei

Mileis Partei gewinnt trotz Korruptionsskandalen und schwacher Wirtschaft

Monatliche Inflation sank von 13 Prozent auf etwa zwei Prozent Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Überraschender Erfolg für Javier Milei (55) in Argentinien: Die Wähler im südamerikanischen Land heissen das libertäre Experiment ihres Präsidenten gut.

Trotz einer Reihe von Korruptionsskandalen und einer weiterhin schwächelnden Wirtschaft holte die Partei des ultraliberalen Präsidenten die meisten Stimmen. «La Libertad Avanza» («Die Freiheit schreitet voran») kam auf gut 40 Prozent, wie das Wahlamt nach der Auszählung fast aller Stimmen mitteilte. Die linke Opposition erhielt demnach knapp 32 Prozent.

Hilfe aus den USA

Die Abstimmung, bei der die Hälfte der Abgeordnetenkammer und ein Drittel des Senats neu besetzt wurden, galt auch als Stimmungstest zur Halbzeit der Präsidentschaft Mileis. Der selbsterklärte Anarchokapitalist, der gerne mit einer Motorsäge auftritt, brauchte dringend ein gutes Ergebnis.

Mileis bisherige Bilanz ist gemischt: Mit seiner Sparpolitik ist es ihm gelungen, den Haushalt auszugleichen und die Inflation zu senken. Die monatliche Teuerung sank von 13 Prozent im Jahr 2023 auf etwa zwei Prozent. Dennoch bleibt der erhoffte wirtschaftliche Aufschwung bislang aus.

Zuletzt griff sogar US-Präsident Donald Trump (79) seinem Amtskollegen unter die Arme. Neben lobenden Worten gab es aus den USA ein 20-Milliarden-Dollar schweres Hilfspaket, um einen Währungscrash in Argentinien abzuwenden.

Milei kann seine Politik wohl fortsetzen

Mit dem Ergebnis vom Sonntag könnte Milei gemeinsam mit seinen Verbündeten im Kongress zumindest auf ein Drittel der Mandate kommen. Das ist wichtig, weil der Präsident damit sein Veto gegen Parlamentsbeschlüsse verteidigen kann.