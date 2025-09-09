In den dichten Wäldern von Neuseeland stiess die Polizei auf das provisorische Camp, in dem Tom Phillips seine Kinder versteckt hielt. Bilder zeigen die schlechten Bedingungen unter denen die Familie lebte. Mittlerweile sind sie in Obhut der Kinderschutzbehörde.

Hier versteckte sich der Entführer-Vater mit seinen Kindern

1/10 Hier lebte Tom Phillips mit seinen Kindern. Foto: AFP

Darum gehts Neuseeländer versteckte Kinder vier Jahre lang, starb bei Polizeieinsatz

Fotos zeigen geheimes Versteck in dichten Wäldern des Bezirks Waitomo

Drei Kinder gerettet, Polizist bei Schusswechsel am Kopf getroffen

Sie hausten fernab von der Zivilisation, mussten sich ihre Lebensmittel zusammenklauen und versteckten sich vier Jahre lang. Am Montag endete der mehrjährige Entführungsfall um den Vater Tom Phillips und seine drei Kinder mit einem dramatischen Schusswechsel. Der Neuseeländer starb – seine Kinder konnten gerettet werden.

Jetzt zeigen neue Fotos das geheime Versteck, in dem Tom Phillips seine Kinder in letzter Zeit versteckt hielt. Die Behörden veröffentlichten Fotos von dem provisorischen Camp. Die Aufnahmen zeigen das Lager in den dichten Wäldern des Bezirks Waitomo. Zu sehen sind unter anderem Autoreifen und ein Wasserkanister. Dort hatten die Behörden am Montag zwei der Kinder nach der fieberhaften Suche gefunden.

Phillips hatte zuvor in der Ortschaft Piopio nach einer Verfolgung das Feuer auf Polizisten eröffnet und wurde von ihnen erschossen - vor den Augen eines seiner Kinder. Ein Beamter wurde am Kopf getroffen und musste notoperiert werden.

Was passiert jetzt mit den Kindern?

Von den anderen beiden Kindern fehlte zunächst jede Spur, bis sie am Montagnachmittag (Ortszeit) schliesslich in dem Camp entdeckt wurden. Allen drei geht es Berichten zufolge den Umständen entsprechend gut.

Das provisorische Camp lag rund zwei Kilometer vom Tatort entfernt, an dem Phillips starb. Die Polizei stellte dort auch mehrere Schusswaffen sicher. Das Gebiet blieb zunächst abgesperrt, Spezialisten sammelten Spuren. Nun sollen sie in Erfahrung bringen, wie die Kinder in den letzten Jahren gelebt und wovon sie sich ernährt haben.

Die Geschwister sind unterdessen wieder zusammen und der Obhut der Kinderschutzbehörde übergeben worden. «Ich kann bestätigen, dass die Kinder den Umständen entsprechend gut zurechtkommen und mit dem Personal zusammenarbeiten», sagte Warwick Morehu, ein Sprecher der Behörde gegenüber Reportern. «Ich möchte Ihnen allen versichern, dass die Kinder alle nötige Unterstützung erhalten, so lange sie diese benötigen. Ich kann Sie nur bitten, ihnen etwas Privatsphäre zu gewähren.»