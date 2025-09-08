Dramatisches Ende einer vierjährigen Flucht in Neuseeland: Tom Phillips wurde bei einem Polizeieinsatz erschossen, seine Kinder wurden gefunden. Die Familie war seit 2021 verschwunden. Ein Protokoll der letzten Stunden.

1/8 Tom Phillips ist tot. Die Polizei erschoss den Mann, nachdem er seine Kinder vier Jahre lang versteckt gehalten hatte. Foto: NZ Police

Darum gehts Flüchtiger Vater erschossen, Kinder in Neuseeland gefunden

Dramatische Verfolgungsjagd mit Quad und Helikoptern

Fast vier Jahre lang waren die Kinder verschwunden Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Janine Enderli Redaktorin News

Nach fast vier Jahren endete am Montagmorgen in der neuseeländischen Wildnis die Suche nach dem flüchtigen Vater Tom Phillips und seinen Kindern. Phillips wurde von der Polizei erschossen, später wurden zwei vermisste Kinder auf einem abgelegenen Campingplatz entdeckt.

Seit rund einer Woche zog sich die Schlinge um den Hals des Vaters immer weiter zu. Am 29. August verübte Phillips mutmasslich einen Einbruch auf einen kleinen Lebensmittelladen. Seitdem verfolgte die Polizei seine Schritte. Ein Blick auf die Ereignisse zeigt: Die letzten Stunden vor dem Ermittlungserfolg verliefen dramatisch.

Montag, 2.30 Uhr (Ortszeit): Rammbock-Einbruch in Geschäft

In den frühen Morgenstunden des 8. Septembers kamen die Polizisten dem Vater endgültig auf die Schliche. Gegen 2.30 Uhr ging bei der Polizei ein Notruf über einen weiteren Einbruch auf dem Gelände einer Firma in Piopio ein. Der Anrufer berichtete, er habe zwei Personen mit Stirnlampen gesehen – einen Mann in Arbeitskleidung und eine «kleinere Person».

Beim Eintreffen der Polizei waren die beiden Personen gerade dabei, Waren auf ein Quad zu laden. Sie flohen umgehend vom Gelände. Was folgte, war eine spektakuläre Verfolgungsjagd mit Helikoptern und vielen Einsatzkräften.

3.20 Uhr: Polizei legt Nagelsperren aus

Über 40 Minuten verfolgten Polizeipatrouillen das Quad mit Vater und Kind. Gegen 3.20 Uhr legten Beamte Nagelsperren an einer Kreuzung aus, um Phillips zu stoppen. «Wenige Minuten später überfuhr das Quad die Sperren und kam kurz darauf zum Stehen», erklärte Polizeichefin Jill Rogers rückblickend die Geschehnisse.

Kurz darauf traf ein Streifenwagen mit nur einem Polizisten an Bord am Einsatzort ein. Als der Polizist ausstieg, trafen ihn Schüsse am Kopf und an der Schulter. «Eine zweite Polizeieinheit war sofort vor Ort, die Polizei schoss auf den bewaffneten Mann und setzte ihn ausser Gefecht», so Rogers. Gegen 3.30 Uhr war Tom Phillips tot.

Das eine Kind des Neuseeländers musste die Tötung seines Vaters mitansehen. Es wurde umgehend in medizinische Obhut gebracht.

10 Uhr: Kind wird befragt – Mutter mit erstem Statement

Am Montagmorgen wenden sich Polizei und Behörden an die Öffentlichkeit und informieren die Bevölkerung über den Einsatz in der Nacht. Jill Rogers erklärt, dass das Kind nun behutsam befragt wird.

Praktisch gleichzeitig spricht die Mutter der Kinder über ihre jahrelange Qual: «Wir sind zutiefst erleichtert, dass diese Tortur ein Ende hat. Wir haben sie fast vier Jahre lang jeden Tag schmerzlich vermisst und freuen uns darauf, sie mit Liebe und Fürsorge zu Hause willkommen zu heissen», sagt Mutter Cat.

11.30 Uhr: Suche nach Kindern läuft auf Hochtouren

Die Beamten zeigen es vor den Medien deutlich: Niemand weiss, wo die beiden verbliebenen Kinder sind und in welchem Zustand sie sich befinden. «Wir sind extrem besorgt», so Rogers. Die Temperaturen seien in der Nacht bereits abgesunken und drohen in der Nacht auf Dienstag den Gefrierpunkt zu erreichen.

Mit Helikoptern und weiteren Hilfsmitteln überflogen die Spezialisten das Gebiet rund um die Einsatzstelle und das sichergestellte Quad. «Wir arbeiten hart daran, sie zu finden», so Ermittlerchef Andrew Saunders.

15.40 Uhr: Kinder bleiben verschollen

Die Polizei gibt ein Update. Von den beiden Kindern fehlt jede Spur. «Wir wissen momentan nicht, wo sie sind», so Rogers.

Beim Quad stellten die Ermittler zudem zahlreiche Waffen sicher, wie die Polizistin sagt. Die Strasse rund um den Einsatzort ist von Journalisten, Polizisten und Einsatzfahrzeugen übersät.

«Es muss jetzt ein Ende haben», so Rogers. «Wir glauben, dass sich die Kinder ohne Begleitung im Busch befinden. Und es ist unsere Priorität, sie noch heute Abend zu finden. Wir haben noch etwa drei Stunden Tageslicht.»

16.30 Uhr: Verbliebene Kinder gefunden

Die Nachricht geht um die Welt: Die zwei noch verschwundenen Kinder von Tom Phillips wurden entdeckt. Um 17.52 Uhr sagte Polizeichefin Phillips: «Ich kann Ihnen mit grosser Erleichterung mitteilen, dass wir die übrigen Kinder von Tom Phillips gefunden haben.» Das in der Nacht gerettete Kind half der Polizei entscheidend dabei, den Aufenthaltsort seiner Geschwister zu ermitteln.

Die Kinder befanden sich auf einem «sehr abgelegenen» Campingplatz, erklärt Rogers. Deshalb habe die Polizei einige Zeit gebraucht, um zu ihnen zu gelangen.