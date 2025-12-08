DE
FR
Abonnieren

Ist Trumps Friedensplan schon gescheitert?
Thailand fliegt neue Luftangriffe gegen Kambodscha

Thailand rechtfertigt neue Luftschläge mit einem vorherigen Angriff Kambodschas. Erst im Oktober hatten die beiden Länder nach Trumps Vermittlung eine Waffenstillstandserklärung unterschrieben.
Publiziert: 05:20 Uhr
|
Aktualisiert: vor 56 Minuten
Kommentieren
1/4
Das thailändische Militär veröffentlichte am Montag ein Foto eines verletzten Soldaten.
Foto: AP

Darum gehts

  • Thailändische Luftstreitkräfte bestätigen Angriffe
  • Luftschläge seien Reaktion auf vorherigen Angriff Kambodschas
  • Trump hatte Waffenstillstand vermittelt
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
RMS_Portrait_AUTOR_1108.JPG
Gabriel KnupferRedaktor News

Der Grenzkonflikt zwischen Thailand und Kambodscha flammte am Montag erneut auf. Zwei Monate nach der Unterzeichnung von Donald Trumps (79) Friedensplan, rückt damit eine Lösung des Konflikts in weite Ferne.

Beide Seiten beschuldigten sich gegenseitig, Luftangriffe entlang ihrer umstrittenen Grenze geflogen zu haben, wie der US-Sender CNN berichtet. Die Thailändischen Luftstreitkräfte (RTAF) bestätigten später die Angriffe.

Vergeltung für getöteten Soldaten

Die Luftangriffe zielten ausschliesslich auf militärische Infrastruktur, darunter «Waffendepots, Kommandozentralen und logistische Routen, die als direkte Bedrohung eingestuft wurden», teilte die RTAF mit. Über Opfer ist bisher nichts bekannt.

Mehr zum Grenzkonflikt und Trumps Vermittlung
Waffenruhe zwischen Thailand und Kambodscha in Kraft
Trump machte mit Zöllen Druck
Waffenruhe zwischen Thailand und Kambodscha in Kraft
Infantino verleiht Trump den Friedenspreis
Mit Video
Fifa-Chef umwirbt Präsidenten
Infantino verleiht Trump den Friedenspreis
Neue Front bei Kämpfen zwischen Thailand und Kambodscha
Mit Video
Konflikt weitet sich aus
Neue Front bei Kämpfen zwischen Thailand und Kambodscha
Thailand und Kambodscha unterzeichnen Friedensabkommen
Unter den Augen von Trump
Thailand und Kambodscha unterzeichnen Friedensabkommen

Sie seien eine Vergeltung für einen Angriff am Montag, bei dem ein thailändischer Soldat getötet und zwei verletzt wurden, sagte ein thailändischer Militärvertreter. Die kambodschanischen Angriffe auf die thailändische Grenze hatten nach Angaben der thailändischen Armee gegen 3 Uhr morgens Ortszeit begonnen.

Trump vermittelte Waffenstillstand

Thailand und Kambodscha lieferten sich im Juli einen fünftägigen Grenzkonflikt, bei dem Dutzende Menschen starben und etwa 200'000 Menschen vertrieben wurden. US-Präsident Trump vermittelte am 28. Juli einen Waffenstillstand.

Ende Oktober unterzeichneten die zwei Länder in Kuala Lumpur in Anwesenheit von Trump eine Waffenstillstandserklärung. Den nun gebrochenen Frieden nannte Trump neben anderen Friedensschlüssen immer wieder als Grund für seinen Anspruch auf den Friedensnobelpreis.

Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen