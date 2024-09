Auf einen Blick Die Zusammenfassung von Blick+-Artikeln ist unseren Nutzern mit Abo vorbehalten. Melde dich bitte an, falls du ein Abo hast.

Ein von der Huthi-Rebellen veröffentlichtes Bild zeigt einen Brand vom Sonntag in einem Kraftwerk in Al-Hudaida im Jemen. Foto: keystone-sda.ch

Daniel Jung Redaktor News

Am Freitag tötete die israelische Armee in Beirut den Anführer der Hisbollah-Miliz, Hassan Nasrallah (†64). Seither hat sie verschiedene Ziele im Libanon, im Gazastreifen, in Syrien und im Jemen angegriffen. Vor der Uno hatte der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu (74) letzte Woche gewarnt: «Es gibt keinen Ort im Iran, den der lange Arm Israels nicht erreichen kann. Und das gilt für den gesamten Nahen Osten.» Ist das der Anfang eines umfassenden Krieges?