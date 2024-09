Nasrallah wurde kurz nach Rede im UN-Hauptquartier getötet Trickste Netanyahu den Hisbollah-Chef mit New-York-Reise aus?

Am Samstag verkündete das israelische Militär den Tod des Hisbollah-Chefs Nasrallah. Zur Zeit des Angriffs befand sich Ministerpräsident Benjamin Netanyahu in New York. Die Reise soll aber nur ein Trick gewesen sein.